Câmara de Vereadores vai gastar R$ 20 mil com coffee break por mês no ES

A Câmara de Vereadores de Vitória contratou uma empresa para fornecimento de coffee break, no período de 9 de março a 31 de dezembro deste ano. O valor total do contrato é de R$ 197,1 mil, o que dá uma média mensal de gasto com o lanche de cerca de R$ 20 mil.



Pelo contrato assinado pelo presidente da Câmara, Anderson Goggi (Republicanos), a empresa Marta Buffet Ltda. terá que fornecer o coffee break durante a realização de sessões específicas e setores da Casa.

Serão servidos os lanches (chamados no contrato de “gêneros alimentícios”) nas sessões solenes promovidos pela mesa diretora, para as demandas dos gabinetes dos 21 vereadores e da presidência do Legislativo da Capital, além dos seguintes eventos: Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Outubro Rosa e Festa do Servidor, ao longo do ano de 2026.

No detalhamento do contrato da CMV com a empresa fornecedora do coffee break, são relacionados os itens que deverão ser fornecidos em cada um dos eventos previstos no acordo.

Entre os gêneros estão refrigerante; sucos variados; bolo com cobertura e diversos sabores; mini-sanduíches em pão briochinho recheados com queijo, peito de peru, alface e tomate; minipão de batata; mini-hamburguinho; três tipos de salgados fritos; três tipos de salgados assados; salgado de massa folhada; salada de fruta; toalha de mesa, bandejas vidro ou inox, jarras, suqueiras, garrafas térmicas, sachês de açúcar e adoçante, mexedores e itens descartáveis (copos, palheta plástica e guardanapos).

A quantidade de itens fornecidos varia dependendo do porte do evento. A solenidade do Dia dos Pais e do Outubro Rosa, por exemplo, tem a presença prevista de 70 pessoas. Mas a Festa do Servidor tem a previsão de 400 convidados, o que demanda aumento no consumo de alimentos, bebidas e material descartável.

A Câmara de Vitória é uma festa. Paga com o dinheiro público.

O QUE DIZ A CÂMARA DE VITÓRIA

Em nota enviada à coluna, a Câmara Municipal de Vitória se manifestou sobre o contrato:

"A Câmara Municipal de Vitória esclarece que, ao longo do ano, são realizadas quatro Sessões Solenes previstas no Regimento Interno. Além dessas solenidades, também são promovidas audiências públicas, sessões solenes propostas pelos vereadores e sessões itinerantes, com participação da população. Nessas ocasiões, é oferecido coffee break ao público presente. O fornecimento segue prática já adotada pela Casa em anos anteriores, por meio de contrato específico para esse tipo de serviço, sendo destinado exclusivamente a eventos oficiais."

