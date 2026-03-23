Prefeitura no ES faz campanha contra esmola: “Não garante dignidade”

Panfleto da campanha “Dar esmola não garante dignidade” distribuído em Colatina. Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

A Prefeitura de Colatina lançou a campanha “Dar esmola não garante dignidade”, que tem como objetivo orientar comerciantes e a população em geral sobre os serviços disponíveis para as pessoas em situação de vulnerabilidade.



A campanha destaca que a prática de dar esmolas não garante o acesso aos direitos, bens e serviços públicos disponíveis, além de, em muitos casos, segundo a administração colatinense, contribuir para a manutenção de ciclos de vulnerabilidade social.

A abordagem, que começou na feira livre de São Silvano, com a distribuição de panfletos da campanha, também alerta para situações em que a sobrevivência baseada exclusivamente em doações, como alimentos, bebidas alcoólicas e outros itens, “pode dificultar o rompimento com a condição de rua, afastando essas pessoas do acesso a políticas públicas estruturadas de acolhimento e acompanhamento”.

Como alternativa, a campanha da prefeitura orienta a população a encaminhar essas pessoas para a rede socioassistencial do município, que conta com serviços especializados, como o Centro POP, o Serviço de Abordagem Social e o Abrigo Pop Rua. “Esses equipamentos oferecem atendimento qualificado, acolhimento, encaminhamentos e suporte para a reconstrução de vínculos e acesso a direitos”, diz a municipalidade.

A ação também reforça que doações podem ser direcionadas ao Centro POP, garantindo que o apoio chegue de forma organizada e contribua efetivamente para o atendimento das pessoas em situação de rua.

A campanha “Dar esmola não garante dignidade” terá continuidade ao longo dos próximos meses. A mais recente ação aconteceu nesta sexta-feira (20), na região central da cidade. Novas atividades estão previstas para os meses de abril e junho, tanto na Feira de São Silvano quanto no Centro de Colatina.

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