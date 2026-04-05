A fé de A a Z: as palavras que constroem a história da Festa da Penha

A tradicional Festa da Penha chega à sua 456ª edição com o tema “Fazei de nós instrumentos da Paz”. Este domingo de Páscoa (5) marca o início da festividade, com várias programações até 13 de abril. Entre os eventos são as missas do oitavário, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, todos os dias, às 15h . Ao todo, são 40 celebrações, 14 romarias e shows de encerramento ao final da festa.