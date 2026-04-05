A fé de A a Z: as palavras que constroem a história da Festa da Penha

A tradicional Festa da Penha chega à sua 456ª edição com o tema “Fazei de nós instrumentos da Paz”. Este domingo de Páscoa (5) marca o início da festividade, com várias programações até 13 de abril. Entre os eventos são as missas do oitavário, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, todos os dias, às 15h . Ao todo, são 40 celebrações, 14 romarias e shows de encerramento ao final da festa.
A Gazeta produziu um guia de A a Z com palavras que traduzem a essência e as curiosidades de uma das maiores e mais antigas manifestações religiosas do Brasil à Nossa Senhora da Penha. Desde o dia último mês de março, a Festa da Penha passou a ser reconhecida oficialmente como manifestação da cultura nacional valorizando séculos de tradição em homenagem à santa padroeira dos capixabas.
Festa da Penha de A a Z
Programação
- 04 DE ABRIL (SÁBADO)
- 9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha
- 05 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”
- 5h e 7h – Missas na Capela do Convento
- 7h30 – Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
- 9h e 11h – Missas no Campinho do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha
- 17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho
- 19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat
- 06 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”
- Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua”. Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica/ES
- 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana
- 07 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé”
- Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais”. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves
- Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Penitenciaria Feminina de Bubu, Cariacica
- 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana
- 19h – Toda Terça Tem Terço, no Campinho do Convento da Penha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 08 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver erro, que eu leve a verdade”
- Penha Peregrina – 11h30 - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”. Missa às 12h). Capelania Militar (PM – Quartel)
- 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente
- 19h – Pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva” – Praça da Igreja do Rosário
- 09 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver discórdia, que eu leve a união”
- Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia”. Paróquia Santa Rita. Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES
- 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão
- 19h – Concerto com Projeto Casa Verde - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 10 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver ódio, que eu leve o amor”
- Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Unidade Penitenciária Estadual De Vila Velha VI (PEVV VI), do Xuri - Vila Velha/ES
- 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
- 14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória
- 19h – Benção para os casais com Padre Anderson Gomes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 20h30 - Show da Orquestra de violões Cordas & Acordes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 11 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”
- 7h – Missa na Capela do Convento
- 8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa
- 8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
- 11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento
- 14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 17h – Romaria dos Homens - Missa de Envio - Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 18h – Romaria dos Homens - transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 12 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: “Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”
- 5h e 7h – Missas na Capela do Convento
- 8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
- 8h – Concentração Moto Romaria na Praça Encontro das Águas, Serra. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal
- 9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 11h – Missa no Campinho do Convento
- 14h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Milicia Celeste e convidados – no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 15h30 – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 16h30 – Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
- 18h15 – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário
- 19h – Show Oracional com Eliana Ribeiro, Amo Vox e Ângela Abdo no Parque da Prainha - - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 22h – Missa de abertura da Vigília Jovem - Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Eliana Ribeiro
- 13 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
- DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento
- 7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 7h30 – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída da Praça da Catedral de Vitória em direção à Prainha
- 8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho
- 8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
- 10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 12h – Missa no Campinho do Convento – em gratidão aos voluntários da Festa da Penha
- 14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
- 16h30 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta
- 18h – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário
- 18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Thiago Brado – Parque da Prainha
- Após o show de encerramento - despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha - os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.