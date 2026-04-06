Festa da Penha: imagem peregrina da padroeira percorre o ES; veja locais

Imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha na Paróquia Bom Pastor, em Cariacica Crédito: Instagram/Reprodução

A tradicional jornada da Penha Peregrina começou na manhã desta segunda-feira (6). A peregrinação da imagem de Nossa Senhora, padroeira do Espírito Santo , integra a programação da Festa da Penha e percorrerá quatro municípios capixabas.

O objetivo da ação é propagar esperança, solidariedade e paz às diferentes comunidades e pessoas que não conseguem participar presencialmente das celebrações no Convento da Penha. A proposta é reforçada pelos temas definidos para cada dia do trajeto.

O diferencial deste ano é que, pela primeira vez, a imagem será levada ao interior do Estado, levando o percurso para além da Grande Vitória.

A peregrinação começou na manhã desta segunda (6) em Cariacica , na Paróquia Bom Pastor, localizada em Campo Grande. O tema escolhido para o segundo dia do Oitavário é voltado às pessoas que vivem em situação de rua.

Na terça-feira (7), a Penha Peregrina passa por dois locais diferentes, a partir das 9h. Com o tema “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais”, a imagem estará na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alfredo Chaves , na Região Serrana. Já com a temática voltada à população encarcerada, a peregrinação passará pela Penitenciária Feminina de Bubu, em Cariacica.

Na quarta-feira (8), às 9h, a Penha Peregrina segue para Vitória, na Capelania do Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, com a reflexão “junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”.

Nos dois últimos dias de peregrinação, quinta (9) e sexta-feira (10), a imagem estará em Vila Velha , respectivamente, na Paróquia Santa Rita e na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI). As atividades terão início às 9h, com temas direcionados aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia e, novamente, aos irmãos que vivem encarcerados.