Câmeras flagram criminosos tentando furtar casa lotérica em Ibitirama

O proprietário, de 46 anos, que preferiu não se identificar, contou que um dos suspeitos chegou primeiro, arrombou a porta de vidro e acionou o alarme. Em seguida, outros dois homens chegaram para ajudar na ação.





O grupo utilizou um pé de cabra para tentar arrombar a porta de aço, que ficou danificada, mas não conseguiu entrar. A porta separa a área de atendimento ao público da área interna.





A Polícia Militar foi acionada e esteve no local pouco depois, mas os suspeitos já haviam fugido. A corporação informou que o proprietário esteve no local e constatou que nada havia sido levado. A ação causou danos em duas trancas e na porta de vidro.