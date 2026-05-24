Câmeras flagram criminosos tentando furtar casa lotérica em Ibitirama

Uma casa lotérica localizada no Centro de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba, foi alvo de criminosos na madrugada deste domingo (24). Apesar da invasão, os suspeitos não conseguiram acessar a área interna do estabelecimento por causa de uma porta de aço instalada no local, como pode ser visto no vídeo acima. O prejuízo ainda está sendo calculado.
O proprietário, de 46 anos, que preferiu não se identificar, contou que um dos suspeitos chegou primeiro, arrombou a porta de vidro e acionou o alarme. Em seguida, outros dois homens chegaram para ajudar na ação.
O grupo utilizou um pé de cabra para tentar arrombar a porta de aço, que ficou danificada, mas não conseguiu entrar. A porta separa a área de atendimento ao público da área interna.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local pouco depois, mas os suspeitos já haviam fugido. A corporação informou que o proprietário esteve no local e constatou que nada havia sido levado. A ação causou danos em duas trancas e na porta de vidro.
Testemunhas relataram ter visto um veículo circulando pela região. Imagens de câmeras de segurança nas redondezas devem ajudar na identificação dos criminosos.
A assessoria da Polícia Civil também foi acionada pela reportagem, e esta matéria será atualizada se houver retorno.