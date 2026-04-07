Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Setter gordon: conheça as características do cachorro dessa raça  
Pet

Setter gordon: conheça as características do cachorro dessa raça  

Cão britânico une elegância, resistência e um temperamento equilibrado que conquista tutores ao redor do mundo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 14:53

O setter gordon combina força física com elegância e é valorizado também por ser um ótimo companheiro (Imagem: otsphoto | Shutterstock)
O setter gordon combina força física com elegância e é valorizado também por ser um ótimo companheiro Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock
Osettergordoné uma raça originária da Grã-Bretanha, desenvolvida especialmente para a caça de aves em terrenos extensos e desafiadores. Ao longo da história, ficou conhecido por sua resistência, precisão e capacidade de trabalho em campo. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão apontador versátil, com aptidão para atividades que exigem energia, foco e inteligência.
Criado para acompanhar caçadores por longos períodos, osettergordoncombina força física com elegância em seus movimentos. Conforme o padrão oficial da CBKC, sua estrutura corporal foi desenvolvida para o galope, permitindo que o animal mantenha desempenho constante sem perder a harmonia. Atualmente, além de sua função original, a raça também é valorizada como cão de companhia.
Abaixo, confira as principais características do cachorro da raçasettergordon!

1.Aparênciafísica

O setter gordon apresenta porte médio a grande, com corpo bem proporcionado e musculoso. Segundo a CBKC, os machos costumam medir 66 cm e pesar 29,5 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores, medindo 62 cm e pesando 25,5 kg. Além disso, a raça possui uma construção consistente e simétrica. 
A cabeça é mais profunda do que larga, com focinho longo e bem definido, além de olhos escuros que expressam vivacidade e inteligência. As orelhas são inseridas baixas, finas e caídas próximas à cabeça, reforçando o aspecto elegante do animal.
A pelagem é um dos pontos mais marcantes da raça. Conforme descrito pela CBKC, o pelo é moderadamente longo, liso e brilhante, com franjas sedosas nas orelhas, pernas e cauda. A coloração é preta intensa com marcações castanhas bem delimitadas, localizadas acima dos olhos, no focinho, peito e membros, formando um padrão bastante característico.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do setter gordon é um dos seus grandes atrativos. De acordo com a CBKC, a raça é descrita como inteligente, capaz e digna, além de apresentar coragem e comportamento sociável. Apesar da origem como cão de caça, ele tem natureza gentil e calma , facilitando a convivência em ambiente familiar. Costuma ser bastante fiel ao tutor, criando vínculos fortes e demonstrando afeto no dia a dia. 
Outro ponto importante é seu equilíbrio emocional. Embora seja ativo e determinado durante atividades, dentro de casa tende a ser mais tranquilo,desde que suas necessidades de exercício sejam atendidas. Essa combinação faz com que a raça seja indicada para tutores que buscam um companheiro participativo, mas também equilibrado.
A pelagem longa do setter gordon exige escovação regular para evitar nós e remover sujeiras (Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock)
A pelagem longa do setter gordon exige escovação regular para evitar nós e remover sujeiras Crédito: Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão de porte médio a grande e com alto nível de atividade, osettergordonprecisa de uma alimentação adequada e balanceada. Uma dieta de qualidade contribui para a manutenção da musculatura, da energia e da saúde geral do animal.
A pelagem longa exige cuidados frequentes, como escovação regular para evitar nós e remover sujeiras.O pelo deve se manter liso e livre de ondulações excessivas, o que depende diretamente da rotina de cuidados.
As orelhas caídas também merecem atenção especial, pois podem favorecer o acúmulo de umidade. Além disso, consultas veterinárias periódicas são importantes para garantir que o cão esteja em boas condições físicas.

4. Educação e socialização

Osettergordoné um cão inteligente e com boa capacidade de aprendizado, o que facilita o processo de educação. No entanto, por ter origem em atividades de caça, pode apresentar certo nível de independência, exigindo paciência e consistência no treinamento.
A socialização desde cedo é fundamental para que o animal se torne equilibrado e confiante. O contato com pessoas, outros animais e diferentes ambientes ajuda a desenvolver um comportamento mais estável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados