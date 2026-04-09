Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

O governo do Estado enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa dando o nome de Pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, o fundador da Igreja Maranata, ao trecho da Rodovia ES-115 entre Nova Almeida, na Serra, e a Ponte Piraqueaçu, em Aracruz.
O projeto, com data de 30 de março de 2026, está tramitando em regime de urgência e foi assinado pelo então governador Renato Casagrande (PSB)
, que renunciou ao cargo para se candidatar nas eleições de outubro. Pelo perfil da Casa, deve ser aprovado sem dificuldades.
“Além do aspecto religioso, o pastor Gedelti Gueiros foi um visionário na utilização de tecnologias de transmissão via satélite para a educação bíblica, sendo um entusiasta do desenvolvimento técnico e humano. Notabilizou-se pela sistematização do ensino bíblico e pela criação dos Maanains, centros de formação espiritual que hoje são referência em organização e infraestrutura”, sustentou Casagrande na justificativa do projeto.
Gedelti Gueiros nasceu em 19 de novembro de 1931, no município de Bom Jesus do Itabapoana, na divisa do Rio de Janeiro com Espírito Santo. Foi também dentista, empresário e escritor. Além de fundador, Gedelti foi um dos principais líderes da Igreja Cristã Maranata, a qual presidiu desde 2007 até sua morte, em 5 de julho de 2025, aos 93 anos de idade
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