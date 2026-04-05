Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

A rede de academias Wellness, fundada no Espírito Santo, continua sua expansão e acaba de anunciar a construção das suas primeiras unidades no Estado de São Paulo
, o maior mercado do país. As cidades escolhidas são Ribeirão Preto e Americana, no interior. As filiais serão inauguradas em setembro.
O movimento integra o plano de expansão nacional, que prevê 48 novas operações até 2027 - sendo 30 no mercado capixaba e outras 18 distribuídas entre Rio de Janeiro
, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.
A rede de academias conta com mais de 500 funcionários e cerca de 70 mil alunos, com meta de chegar a 100 mil clientes até o fim deste ano.
Fundada em 2010 por Leon Sayegh e João Paulo Máximo, a Wellness conta hoje com 20 unidades no Espírito Santo, uma em Araruama (RJ), uma em Teófilo Otoni (MG) e outra em Teixeira de Freitas (BA).
“Hoje temos 23 unidades e queremos chegar à marca de 100 operações até 2030, ampliando nossa presença em Estados estratégicos”, explica Sayegh, diretor de Expansão da Wellness.