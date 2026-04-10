Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá

Só mesmo Nossa Senhora da Penha
para atrair e unir pessoas tão diferentes - pelo menos na política. Pré-candidatos ao cargo de governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) vão deixar as divergências de lado, pelo menos por um momento, e anunciam que vão participar neste sábado (11) à noite da tradicional Romaria dos Homens.
O governador, o ex-prefeito da Capital e o deputado federal prometem cumprir integralmente os quase 14 quilômetros de caminhada, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, ainda que não se espera que estejam de mãos dadas - apesar do sentido fraterno e cristão do evento.
Como “coadjuvantes” da romaria, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) também estará presente à caminhada de fé, assim como o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), o anfitrião da festa profana em homenagem à padroeira do Estado.
Aliás, na qualidade de anfitrião, Arnaldinho certamente fará as “honras da casa”. Mas a quem: ao seu aliado (ou ex) Ferraço ou Pazolini?
Talvez Nossa Senhora da Penha saiba. Talvez.