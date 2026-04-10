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Leonel Ximenes

Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá

Pré-candidatos a governador do Espírito Santo têm um compromisso comum neste sábado (11) à noite

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 04:15

Públicado em 

10 abr 2026 às 04:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão prometem caminhar da Catedral de Vitória ao Parque da Prainha, em Vila Velha
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão prometem caminhar da Catedral de Vitória ao Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Fotomontagem/Divulgação
Só mesmo Nossa Senhora da Penha para atrair e unir pessoas tão diferentes - pelo menos na política. Pré-candidatos ao cargo de governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) vão deixar as divergências de lado, pelo menos por um momento, e anunciam que vão participar neste sábado (11) à noite da tradicional Romaria dos Homens.
O governador, o ex-prefeito da Capital e o deputado federal prometem cumprir integralmente os quase 14 quilômetros de caminhada, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha, ainda que não se espera que estejam de mãos dadas - apesar do sentido fraterno e cristão do evento.

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Como “coadjuvantes” da romaria, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) também estará presente à caminhada de fé, assim como o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), o anfitrião da festa profana em homenagem à padroeira do Estado.
Aliás, na qualidade de anfitrião, Arnaldinho certamente fará as “honras da casa”. Mas a quem: ao seu aliado (ou ex) Ferraço ou Pazolini?
Talvez Nossa Senhora da Penha saiba. Talvez.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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