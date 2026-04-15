Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina

A Vallino Pizzaria, de Pedra Azul, Domingos Martins, subiu três posições e foi escolhida a 46ª melhor pizzaria da América Latina, no TOP 50 Pizza América Latina, considerado o “oscar das pizzas”. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.
Na edição do prêmio do ano passado, a pizzaria da Região Serrana tinha obtido o 49º lugar
, a mesma colocação de 2024. Inaugurada em dezembro de 2019 e comandada pelo chef italiano Alessandro Vallino, a Vallino serve pizzas tipicamente napolitanas. Elas são individuais e assadas em temperatura superior a 450 graus. A massa é feita com fermentação natural e farinha italiana.
Mais uma vez a grande vencedora foi a Leggera Pizza Napolitana, de São Paulo, que conquistou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo. O Brasil tem 22 pizzarias entre as melhores da América Latina em 2026.
O 50 Top Pizza foi criado na Itália em 2017 e tem sua votação feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos, que levam em consideração a qualidade da pizza, serviço, recepção do cliente, além de conforto e limpeza do estabelecimento.