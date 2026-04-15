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Leonel Ximenes

Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina

Casa, localizada na Região Serrana, é especializada em pizzas tipicamente napolitanas

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 02:01

Públicado em 

15 abr 2026 às 02:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pizza de creme de abóbora, gorgonzola, pancetta crocante e creme de burrata, uma das criações da Vallino
Pizza de creme de abóbora, gorgonzola, pancetta crocante e creme de burrata, uma das criações da Vallino Crédito: Instagram
A Vallino Pizzaria, de Pedra Azul, Domingos Martins, subiu três posições e foi escolhida a 46ª melhor pizzaria da América Latina, no TOP 50 Pizza América Latina, considerado o “oscar das pizzas”. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.
Na edição do prêmio do ano passado, a pizzaria da Região Serrana tinha obtido o 49º lugar, a mesma colocação de 2024. Inaugurada em dezembro de 2019 e comandada pelo chef italiano Alessandro Vallino, a Vallino serve pizzas tipicamente napolitanas. Elas são individuais e assadas em temperatura superior a 450 graus. A massa é feita com fermentação natural e farinha italiana.

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Pizzaria capixaba entre as 50 melhores da América Latina. Mais uma vez

Mais uma vez a grande vencedora foi a Leggera Pizza Napolitana, de São Paulo, que conquistou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo. O Brasil tem 22 pizzarias entre as melhores da América Latina em 2026.
Salão da Vallino, pizzaria que fica em Pedra Azul
Salão da Vallino, pizzaria que fica em Pedra Azul Crédito: Instagram
O 50 Top Pizza foi criado na Itália em 2017 e tem sua votação feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos, que levam em consideração a qualidade da pizza, serviço, recepção do cliente, além de conforto e limpeza do estabelecimento.
"Estamos no TOP 50 Pizza América Latina 2026. Obrigado a todos pelo apoio e incentivo, aos nossos colaboradores que trabalham da melhor forma possível para levar a todos vocês um serviço de altíssima qualidade. Em especial e acima de tudo, gostaríamos de agradecer a Deus por todas as benções que vem nos concedendo"
Alessandro Vallino - Chef e dono da Vallino

AS MELHORES PIZZARIAS DA AMÉRICA LATINA

  • 1º lugar: Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
  • 2º: Allería - Providencia, Chile
  • 3º (empate): QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil / Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colômbia
  • 4º: Ti Amo - Adrogué, Argentina
  • 5º: La Clásica - San Salvador, El Salvador
  • 6º: Flama - Miraflores, Peru
  • 7º: A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
  • 8º: Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil  
  • 9º: Portarossa - Pampatar, Venezuela
  • 10º: L'Incanto - Punta del Este, Uruguai
  • 11° (empate): Rafaella - Las Condes, Chile / Bento Pizzeria, Rio de Janeiro
  • 12°: Veridiana - São Paulo, Brasil
  • 13°: Brunapoli - Vitacura, Chile
  • 14°: Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
  • 15º: Seba's - Uvita, Costa Rica
  • 16°: Imilla Alzada - La Paz, Bolívia
  • 17°: Grazie - Maceió, Brasil 
  • 18°: Chichilo's - Santa Fé, Argentina
  • 19°: Ardente - Cidade do México, México
  • 20°: Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil 
  • 21°: Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina
  • 22°: Baco Pizzaria - Brasília, Brasil
  • 23°: Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil  
  • 24°: Pizza Verace - Cidade do Panamá, Panamá
  • 25°: Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil 
  • 26°: Grazie Napoli - Santo André, Brasil
  • 27°: Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil
  • 28°: St Giovanni's - Vitacura, Chile
  • 29°: Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil
  • 30°: Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai
  • 31°: Frasca - Carlos Barbosa, Brasil
  • 32°: Capri - Lo Barnechea, Chile
  • 33°: Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil
  • 34°: Vinny's - Brasília, Brasil
  • 35°: Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana
  • 36°: Pizza di Casabona - Santos, Brasil 
  • 37°: L'Aperó - Cidade da Guatemala, Guatemala
  • 38°: 400 Pizzería - Providencia, Chile
  • 39°: La Nonna - Aguascalientes, México
  • 40°: Casa Gazcue - Santo Domingo, República Dominicana
  • 41°: Bambina - Caguas, Porto Rico
  • 42°: Wilma's Pizza - Ourinhos, Brasil 
  • 43°: Grosso - Assunção, Paraguai
  • 44°: Le Mani - Passo Fundo, Brasil 
  • 45°: Diavolo Rosso - Samborondón, Equador
  • 46°: Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil 
  • 47°: Ciao - Porto Alegre, Brasil  
  • 48°: La Bella Pizza - Cali, Colômbia
  • 49°: Il Gato Nero - Valeria del Mar, Argentina
  • 50°: Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Domingos Martins Gastronomia Pedra Azul São Paulo (SP) Região Serrana Comércio exterior
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