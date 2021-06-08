Covid-19: pessoas com deficiência permanente podem se vacinar em Cachoeiro

As pessoas com deficiências permanentes (PCD) começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Para receber a dose, basta ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde a pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, surdez, mudez, cegueira, tetraplegia, paraplegia, deficiência física e mental e perda de membros fazem parte dos tipos de deficiência incluídas nos critérios para vacinação contra Covid-19.
O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, disse que a secretaria já havia feito uma busca ativa deste público e algumas dessas pessoas já receberam a dose. “É importante ressaltar que grande parte desse público já foi vacinada a partir da busca ativa feita pela Secretaria Municipal de Saúde nas instituições e também dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Portanto, quem possui alguma deficiência permanente e ainda não recebeu a primeira dose deve procurar a unidade mais próxima”, afirma.
As UBS funcionam das 8h às 15h. Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde:
- UBS Abelardo Machado
- UBS Aeroporto
- UBS Amaral
- UBS Aquidaban
- UBS BNH de baixo
- UBS BNH de cima
- UBS Coramara
- UBS Gilson Carone
- UBS Jardim Itapemirim
- UBS Nossa senhora Aparecida
- UBS Novo parque
- UBS Otton Marins
- UBS Paraíso
- UBS São Luiz Gonzaga
- UBS Alto União
- UBS Valão
- UBS Vila Rica
- UBS Village da luz
- UBS Zumbi