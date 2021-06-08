Covid-19: pessoas com deficiência permanente podem se vacinar em Cachoeiro

O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, disse que a secretaria já havia feito uma busca ativa deste público e algumas dessas pessoas já receberam a dose. “É importante ressaltar que grande parte desse público já foi vacinada a partir da busca ativa feita pela Secretaria Municipal de Saúde nas instituições e também dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Portanto, quem possui alguma deficiência permanente e ainda não recebeu a primeira dose deve procurar a unidade mais próxima”, afirma.