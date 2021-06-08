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Covid-19: pessoas com deficiência permanente podem se vacinar em Cachoeiro

Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 jun 2021 às 10:47

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 10:47

Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Covid-19: pessoas com deficiência permanente podem se vacinar em Cachoeiro Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal
As pessoas com deficiências permanentes (PCD) começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Para receber a dose, basta ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde a pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, surdez, mudez, cegueira, tetraplegia, paraplegia, deficiência física e mental e perda de membros fazem parte dos tipos de deficiência incluídas nos critérios para vacinação contra Covid-19.
O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, disse que a secretaria já havia feito uma busca ativa deste público e algumas dessas pessoas já receberam a dose. “É importante ressaltar que grande parte desse público já foi vacinada a partir da busca ativa feita pela Secretaria Municipal de Saúde nas instituições e também dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Portanto, quem possui alguma deficiência permanente e ainda não recebeu a primeira dose deve procurar a unidade mais próxima”, afirma.
As UBS funcionam das 8h às 15h. Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde:
  • UBS Abelardo Machado
  • UBS Aeroporto
  • UBS Amaral
  • UBS Aquidaban
  • UBS BNH de baixo
  • UBS BNH de cima
  • UBS Coramara
  • UBS Gilson Carone
  • UBS Jardim Itapemirim
  • UBS Nossa senhora Aparecida
  • UBS Novo parque
  • UBS Otton Marins
  • UBS Paraíso
  • UBS São Luiz Gonzaga
  • UBS Alto União
  • UBS Valão
  • UBS Vila Rica
  • UBS Village da luz
  • UBS Zumbi

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