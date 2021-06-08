Serra tem mais de duas mil doses de vacina contra a Covid-19 disponíveis

Na Serra, há mais de 2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 disponíveis. Agendamento é feito no site da prefeitura

Além das pessoas sem comorbidades, podem agendar a vacina contra a Covid-19 os seguintes grupos:

A vacinação acontecerá nas seis Unidades Regionais de Saúde, em Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa. Também haverá pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni. Outro ponto de imunização será no drive-thru do Parque da Cidade.