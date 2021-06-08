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Primeira dose

Serra tem mais de duas mil doses de vacina contra a Covid-19 disponíveis

Balanço divulgado pela prefeitura por volta das 19h30 desta segunda-feira (7) disponibilizava 2.120 doses de vacina contra o coronavírus para diversos grupos, incluindo pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos

Publicado em 

08 jun 2021 às 07:49

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 07:49

Vacina AstraZeneca
Na Serra, há mais de 2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 disponíveis. Agendamento é feito no site da prefeitura  Crédito: Ricardo Medeiros
Quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 e faz parte dos grupos prioritários contemplados neste momento da campanha pode agendar a dose do imunizante no município da Serra. Um balanço divulgado pela prefeitura por volta das 19h30 desta segunda-feira (7) informava que haviam 2.120 vagas disponíveis para a vacinação contra a doença. Todas as vagas são paraa primeira dose.
Das vagas disponíveis, 1.275 são direcionadas às pessoas sem comorbidades, com idade entre 55 e 59 anos. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura. A vacinação de quem fizer o agendamento será até a próxima quinta-feira (10).
Além das pessoas sem comorbidades, podem agendar a vacina contra a Covid-19 os seguintes grupos:
  • Pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doença neurológica crônica, doença renal crônica em diálise, fibrose cística) e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos;
  • Pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), também na faixa etária de 18 a 59 anos;
  • Trabalhadores da Educação acima de 18 anos, da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior;
  • Gestantes e Puérperas.
A vacinação acontecerá nas seis Unidades Regionais de Saúde, em Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa. Também haverá pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e André Carloni. Outro ponto de imunização será no drive-thru do Parque da Cidade.

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