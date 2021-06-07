Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no atendimento a pacientes com a Covid-19 no Estado Crédito: Fernando Madeira

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (7) , o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez uma análise do momento, indicando oscilações assimétricas na curva de casos.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - tendência de queda na Grande Vitória e aumento no interior

"O comportamento tardio em municípios que agora vivem aumento de casos, que não se comporta de maneira simétrica em todas as regiões, não forma uma nova grande onda no território capixaba. A Grande Vitória permanece com uma consolidação da tendência de queda de casos, óbitos e internações hospitalares em UTIs, e uma queda mais sustentada nos últimos dias."

Nésio Fernandes pontuou que as oscilações microrregionais já foram percebidas em pelo menos duas circunstâncias. Na Região Norte , são três dias de pico de internações nas UTIs, mas o aumento não chegou a impactar na ocupação geral dos leitos de terapia no Estado, que é um indicador que compõe o Mapa de Risco da Covid-19 toda semana. Quanto menos vagas, maior a possibilidade de os municípios serem classificados em risco alto para a doença.

Na Região Sul , afirma o secretário, houve oscilação positiva nas internações hospitalares, mas sem reflexo geral para o Espírito Santo, enquanto que, na Grande Vitória, o número de pacientes suspeitos e casos confirmados da Covid-19 apresenta-se em queda nos serviços de emergência, como UPA e PA. "Então, o desenho é de estabilização no Estado, com oscilações microrregionais", assegurou.

LEITOS

Ainda durante a coletiva, Nésio Fernandes apresentou um panorama da ocupação nos hospitais do Estado, informando que há cerca de 400 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 que não estão sendo utilizados. Em função disso, foram congeladas as contratações de novas vagas nas redes filantrópica e particular, porém os leitos da rede própria não deverão ser desmobilizados no momento.

"Acreditamos que o Estado deve estar preparado para os piores cenários e com toda estrutura mobilizada para novos momentos críticos", defendeu.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentou que, embora o Espírito Santo vivencie um período de estabilidade, a pandemia não acabou.