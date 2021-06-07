63 mil doses de vacinas contra a Covid são aplicadas em mutirão no ES

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado durante o feriado prolongado de Corpus Christi acelerou a imunização dos capixabas contra a doença. Segundo o governador Renato Casagrande, 63 mil doses da vacina contra o coronavírus foram aplicadas em municípios de todo o Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador por meio das redes sociais.
O mutirão ocorreu em pelo menos 59 municípios capixabas nos dias 3, 4 e 5 de junho. O objetivo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é dar mais celeridade à aplicação das doses, seguindo a diretriz estadual de ter doses aplicadas no menor intervalo de tempo em cada município, além de garantir a ampliação da cobertura vacinal nos públicos prioritários.
Do total de vacinas aplicadas, Vila Velha se destacou. Segundo o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, o município aplicou mais de 17 mil doses da vacina nos três dias de mutirão. A informação também foi divulgada por meio das redes sociais.
De acordo com o Painel de Vacinação da Sesa, o Espírito Santo já aplicou 1.547.125 doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 1.103.160 da primeira dose e 444.565 da segunda dose.