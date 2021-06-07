63 mil doses de vacinas contra a Covid são aplicadas em mutirão no ES

O mutirão ocorreu em pelo menos 59 municípios capixabas nos dias 3, 4 e 5 de junho. O objetivo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é dar mais celeridade à aplicação das doses, seguindo a diretriz estadual de ter doses aplicadas no menor intervalo de tempo em cada município, além de garantir a ampliação da cobertura vacinal nos públicos prioritários.