Covid-19: veja quais cidades abrem agendamento de vacina nesta segunda (7)

Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 na tarde desta segunda-feira (7). Ao todo, são sete mil doses dos imunizantes na região metropolitana.

Em Cariacica , serão duas mil doses. O agendamento estará disponível a partir das 14h no site vacina.cariacica.es.gov.br

Faz parte do público alvo pessoas com comorbidade entre 18 e 59 anos que precisam tomar a primeira dose com a Astrazeneca, pessoas entre 55 a 59 que não possuem comorbidade, profissionais da área da educação que trabalham em escolas públicas e particulares, que tenham entre 18 a 59 anos, residentes ou atuantes no município. Já a segunda dose é voltada para pessoas de 65 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde.

Para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), a prefeitura vai disponibilizar agendamento para primeira dose com a vacina da Pfizer.

VITÓRIA

O agendamento deverá ser feito no link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-ine.

A vacinação vai acontecer na próxima terça (8) e quarta-feira (9), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha, na Capital.

GUARAPARI

Em Guarapari, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará mil doses da Astrazeneca para pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidade. Os agendamentos poderão ser feitos a partir das 15h.

É necessário se cadastrar no link https://www.guarapari.es.gov.br/

SERRA

Na Serra, a Prefeitura destacou que ainda existem 1.500 doses. As vagas já foram abertas e continuam disponíveis até a próxima quinta-feira (10).

O agendamento deve ser feito pelo link serra.es.gov.br/saúde

A imunização é para pessoas que têm entre 55 a 59 anos sem comorbidades. Já para aqueles que possuem algum tipo de comorbidade, as vagas estão disponíveis para as idades entre 18 e 59 anos e pessoas.

A prefeitura destacou ainda que, além desses grupos, pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), também na faixa etária de 18 a 59 anos, podem fazer o agendamento, além de idosos de 75 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca, profissionais da Educação acima de 18 anos que fazem parte da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior, gestantes e puérperas.