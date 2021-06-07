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Imunização

Covid-19: veja quais cidades abrem agendamento de vacina nesta segunda (7)

Ao todo, são sete mil vagas para vacinação na região metropolitana. Confira qual público vai poder ser imunizado em cada cidade
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

07 jun 2021 às 13:22

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 13:22

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 na tarde desta segunda-feira (7). Ao todo, são sete mil doses dos imunizantes na região metropolitana.   
Em Cariacica, serão duas mil doses. O agendamento estará disponível a partir das 14h no site vacina.cariacica.es.gov.br.
Faz parte do público alvo pessoas com comorbidade entre 18 e 59 anos que precisam tomar a primeira dose com a Astrazeneca, pessoas entre 55 a 59 que não possuem comorbidade, profissionais da área da educação que trabalham em escolas públicas e particulares, que tenham entre 18 a 59 anos, residentes ou atuantes no município. Já a segunda dose é voltada para pessoas de 65 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde.
Para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), a prefeitura vai disponibilizar agendamento para primeira dose com a vacina da Pfizer.

VITÓRIA 

Na Capital, o novo agendamento pode ser feito a partir das 17h para a primeira dose em pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidade. Serão quatro mil doses.
O agendamento deverá ser feito no link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-ine.
A vacinação vai acontecer na próxima terça (8) e quarta-feira (9), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha, na Capital.

GUARAPARI 

Em Guarapari, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará mil doses da Astrazeneca para pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidade.  Os agendamentos poderão ser feitos a partir das 15h. 
É necessário se cadastrar no link https://www.guarapari.es.gov.br/.

SERRA

Na Serra, a Prefeitura destacou que ainda existem 1.500 doses. As vagas já foram abertas e continuam disponíveis até a próxima quinta-feira (10).
O agendamento deve ser feito pelo link serra.es.gov.br/saúde.
A imunização é para pessoas que têm entre 55 a 59 anos sem comorbidades. Já para aqueles que possuem algum tipo de comorbidade, as vagas estão disponíveis para as idades entre 18 e 59 anos e pessoas.
A prefeitura destacou ainda que, além desses grupos, pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), também na faixa etária de 18 a 59 anos, podem fazer o agendamento, além de idosos de 75 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca, profissionais da Educação acima de 18 anos que fazem parte da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior, gestantes e puérperas.

Atualização

07/06/2021 - 3:49
Após a publicação da reportagem, a prefeitura da Serra divulgou o número de vagas ainda disponíveis para agendamento de vacina contra a Covid-19. O texto foi atualizado. 

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