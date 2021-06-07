Quantidade de vacinados contra Covid com a 1ª dose chega a 48,9 milhões no Brasil

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou neste domingo, 6, a 48.977.254, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 23,13% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 22.930.114, 10,83% dos habitantes.
No total, o País aplicou neste domingo, segundo dados fornecidos por 22 Estados, 276.357 doses, sendo 242.351 em pessoas que receberam a primeira dose e 34.006 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.
O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 32,43% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 13,69% da população recebeu a imunização completa.