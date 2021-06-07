ES suspende contratos de leitos privados e filantrópicos para Covid-19

"Nós congelamos a compra e a contratualização com as redes privadas e filantrópicas e estamos mantendo a estratégia de fortalecimento da rede própria, ligada ao Sistema Único de Saúde (SUS)"

é a taxa relativa aos leitos públicos de UTI para a Covid-19 no ES

Durante o pior momento da pandemia, compreendido entre março e abril deste ano, o Espírito Santo chegou a ter quase 2.200 leitos de UTI e enfermaria. "Ocorrendo uma nova expansão, acreditamos que a estrutura de leitos já implementada, com os leitos privados e filantrópicos, será suficiente", garantiu.