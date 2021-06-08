Prefeitura vai investigar vacinação de adolescentes em Vila Velha

Em nota, a administração municipal informa que "as secretarias de Saúde e Educação, por determinação do prefeito Arnaldinho Borgo, abriram sindicância para investigar o que aconteceu e como os nomes dos dois menores (estagiários) foram parar na relação dos profissionais de educação, da ativa, que foram imunizados no último final de semana."

Os testes de vacinas em crianças e adolescentes estão em diferentes fases no mundo, a depender do imunizante, e são poucos os países que já aplicam em menores de idade, como é o caso dos Estados Unidos, onde a vacina da Pfizer pode ser usada a partir dos 12 anos.