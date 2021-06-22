Terminal de Laranjeiras será o próximo a ter testagem contra a Covid-19

Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Dados da Sesa indicavam que 94 pessoas foram testadas e 12 receberam resultado positivo para a doença, o equivalente a 12,76% do público atendido. Mais da metade dos que testaram positivo tinham algum sintoma. Os testes foram feitos sexta-feira (18).

"Avaliamos como adequado e muito satisfatório o início da testagem tanto no aeroporto quanto no terminal de Jardim América" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (22), Nésio explicou que a testagem em outros terminais, prevista para começar nesta semana, foi reprogramada para semana seguinte. Segundo ele, a alteração ocorreu em "virtude de complexidades logísticas que existem e a necessidade de algumas pactuações com os municípios, especialmente, em relação à remoção dos pacientes positivos nos terminais".

Assista ao trecho do vídeo em que Nésio comenta sobre a testagem em massa no aeroporto e nos terminais de ônibus.

TRANSPORTE DE PACIENTES

Em Cariacica, primeiro município a receber a iniciativa, quem apresenta o diagnóstico positivo para a doença, caso não tenha transporte particular, é encaminhado para casa em um veículo cedido pela prefeitura. Quando necessário, a pessoa é levada para atendimento em algum serviço de saúde.

"O objetivo é diagnosticar em massa, testar amplamente a população e retirar de circulação as pessoas que possam estar numa etapa de transmissão da doença. Entendemos que o Estado avança numa perspectiva importante para de fato para romper, de maneira qualificada, a cadeia de transmissão com a massificação da testagem nos terminais de transporte coletivo", explicou.

O secretário afirmou que a maioria das unidades de saúde oferecem os testes para identificar o contágio pelo vírus. No entanto, ele avalia que, por causa dos conflitos de horário de trabalho, muitas pessoas não acessam os serviços de saúde no cotidiano.

"O acesso facilitado aos testes garante uma disponibilidade de diagnóstico mais oportuno e de ocasião a esses passageiros, usuários do transporte coletivo", observou Nésio.

Durante a coletiva, Nésio sugeriu que a medida deve ser adotada nos municípios do interior, de acordo com as realidades locais.

Testagem de Covid-19 nos terminais será ampliada em julho Crédito: Fernando Madeira