ES chega ao top 5 na aplicação da 2ª dose contra a Covid-19

O Espírito Santo alcançou o "top 5" em aplicação da segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19. No ranking, o Estado aparece com 12,62% da população atendida com duas doses - o ciclo completo da imunização - e ocupa a 5ª colocação. O índice é maior que a média nacional, de 11,79%.
Os dados fazem parte do levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais da Saúde e que foram divulgados na edição desta quinta-feira (24) do Jornal Nacional. No Espírito Santo, o secretário Nésio Fernandes fez uma publicação em suas redes sociais, destacando a campanha de vacinação em território capixaba.
Nésio Fernandes disse, ainda, que a expectativa é avançar mais posições. "Mas não se trata de competição, e sim de demonstrar que o SUS valorizado, com gestores unidos e mobilizados com os trabalhadores, é capaz de levar mais vacinas no menor tempo à população", frisa.
Segundo a postagem do secretário, que compartilhou uma publicação do governador Renato Casagrande, mais de 512 mil receberam a segunda dose. Já a D1 alcançou 1.492.605 pessoas. Se considerada a aplicação apenas da primeira dose, diz Nésio Fernandes, o Espírito Santo ocupa a terceira posição no ranking nacional, com cerca de 36% da população vacinada.
O secretário ainda fez referência à remessa da Janssen que chegou ao Espírito Santo nesta quinta, com 31.550 doses que deverão ser aplicadas num intervalo de até 48 horas para respeitar a data de validade original - 27 de junho -, embora tenha sido estendida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até 8 de agosto.
"É a experiência de um SUS que funciona e que quer dar certo. Uma pena não ter tido tantas vacinas no primeiro trimestre", conclui.