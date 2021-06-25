ES chega ao top 5 na aplicação da 2ª dose contra a Covid-19

Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (24) Crédito: Divulgação / Ministério da Saúde

Espírito Santo alcançou o "top 5" em aplicação da segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 . No ranking, o Estado aparece com 12,62% da população atendida com duas doses - o ciclo completo da imunização - e ocupa a 5ª colocação. O índice é maior que a média nacional, de 11,79%.

Os dados fazem parte do levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais da Saúde e que foram divulgados na edição desta quinta-feira (24) do Jornal Nacional. No Espírito Santo, o secretário Nésio Fernandes fez uma publicação em suas redes sociais, destacando a campanha de vacinação em território capixaba.

Já entramos para os TOP5 na D2 e alcançamos DOIS MILHÕES DE DOSES TOTAIS APLICADAS no Espírito Santo. #aquitemSUS



Parabéns a ampla mobilização do #SUS capixaba!



Estamos pocando! https://t.co/CtE8Omsb6F pic.twitter.com/xJjb6e4fHN — Nésio Fernandes (@dr_nesio) June 24, 2021

Nésio Fernandes disse, ainda, que a expectativa é avançar mais posições. "Mas não se trata de competição, e sim de demonstrar que o SUS valorizado, com gestores unidos e mobilizados com os trabalhadores, é capaz de levar mais vacinas no menor tempo à população", frisa.

Segundo a postagem do secretário, que compartilhou uma publicação do governador Renato Casagrande , mais de 512 mil receberam a segunda dose. Já a D1 alcançou 1.492.605 pessoas. Se considerada a aplicação apenas da primeira dose, diz Nésio Fernandes, o Espírito Santo ocupa a terceira posição no ranking nacional, com cerca de 36% da população vacinada.

O secretário ainda fez referência à remessa da Janssen que chegou ao Espírito Santo nesta quinta, com 31.550 doses que deverão ser aplicadas num intervalo de até 48 horas para respeitar a data de validade original - 27 de junho -, embora tenha sido estendida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até 8 de agosto.