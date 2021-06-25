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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.388 mortes e tem mais de 513 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta sexta-feira (25), o Estado registrou 19 óbitos e 994 novas infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 18:46

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:46

Teste para detectar a presença do coronavírus
Teste para detectar a presença do coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.388 mortes e 513.479 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (25). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 994 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.949. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.739 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.678) e Cariacica (39.620). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.286), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.525 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.902. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.770), também em Vitória.
Até esta sexta-feira (25), mais de 1,57 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 487.628, com um acréscimo de 1.211 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINADOS

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta sexta-feira, um total de 1.500.204 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 515.171 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

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