CPI ouve servidor do Ministério da Saúde que relatou pressão por Covaxin

O contrato do Ministério com a empresa Precisa Medicamentos, intermediária da empresa indiana que desenvolve a vacina, é alvo de investigação pelo MPF e pela CPI. Entre os indícios de irregularidades estão o t

empo recorde para assinatura do contrato, de 97 dias, período inferior ao usado para negociação com a Pfizer, de 330 dias, e preço superior a outras vacinas, R$ 80,70 por dose, enquanto a

AstraZeneca, por exemplo, custou R$ 19,87 cada.