Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Vitória, Serra e Viana voltam para o risco baixo; confira o mapa

Com a melhora de indicadores da Covid-19, ao todo 23 municípios do ES terão menos restrições nas atividades sociais e econômicas a partir de segunda (28)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 jun 2021 às 19:09

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:09

Comparativo entre o 60º e o 61º mapas de risco do Espírito Santo: diminuiu número de municípios no risco alto e moderado e aumentou as cidades no risco baixo
Comparativo semanal do mapa do ES: menos municípios nos riscos alto e moderado; mais no nível baixo  Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Com a melhora gradativa dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo, o mapa de risco para a transmissão da doença também se apresenta mais favorável. Na Região MetropolitanaVitóriaSerra e Viana voltam ao risco baixo e, ao lado de outros 20 municípios com a mesma classificação, poderão diminuir as restrições das atividades econômicas e sociais. 
O novo mapa tem validade de segunda-feira (28) a domingo (4), e traz ainda a redução do número de cidades nos níveis alto, que agora só tem Anchieta e Mantenópolis, e moderado.  
Na classificação vigente até o domingo (27), há 5 cidades em risco alto, 58 no moderado e mais 15 no baixo. A partir de segunda, os mesmos níveis de classificação têm, respectivamente, 2, 53 e 23 municípios.

Veja Também

Coronavírus: ES chega a 11.388 mortes e tem mais de 513 mil casos

"Não aguentava mais ver pessoas morrendo", diz ex-vizinha de hospital na Serra

Nas cidades de risco alto e moderado, há mais restrições para funcionamento das atividades, com limitação de horários e dias. Somente a atividade educacional está liberada, sem reservas. Já nos municípios cuja classificação é baixa,  não há restrição para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes. Em qualquer nível de risco, porém, o uso de máscara e o distanciamento permanecem obrigatórios nos estabelecimentos. 

CONFIRA OS MUNICÍPIOS

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Águia Branca, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jerônimo Monteiro, Mucurici, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Viana, Vila Pavão e Vitória.
RISCO MODERADO: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Velha.
RISCO ALTO: Anchieta e Mantenópolis.

QUEDA NOS INDICADORES

Os dados foram apresentados pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta sexta-feira (25). Ele falou que o número de casos ativos (pessoas ainda em condições de transmitir o coronavírus) vem reduzindo há 13 semanas, desde a implementação da quarentena em março, enquanto o de mortes apresenta 11 semanas seguidas de queda.
No pico da pandemia, o Espírito Santo atingiu a média móvel de 75 óbitos e, agora, está em torno de 16 - cinco se for só na Grande Vitória e 11 no interior, onde a desaceleração ocorre num ritmo mais lento.
Entretanto, Casagrande ressaltou que, embora os indicadores de casos e mortes por Covid-19 estejam diminuindo, a população não deve relaxar nas medidas de prevenção, como uso de máscaras, distanciamento social e higienização frequente das mãos. 
"E registro de novo: risco baixo não é ausência de risco. Ainda há risco e, para que possamos continuar avançando, e comemorar, precisamos continuar a tomar todos os cuidados", advertiu. 

LEIA MAIS 

Passageiros são testados contra a Covid-19 no Terminal de Laranjeiras

ES chega ao top 5 na aplicação da 2ª dose contra a Covid-19

Entenda por que você não deve escolher a marca da vacina contra a Covid-19

Reações à segunda dose da vacina são mais leves. Médicos explicam o motivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados