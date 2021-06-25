Reações à segunda dose da vacina são mais leves. Médicos explicam o motivo

Vacinação: reações adversas podem ocorrer na aplicação de vacinas contra todas as doenças Crédito: Márcia Leal/PMCI

Febre, dor no corpo e um aparente resfriado podem ser reações das vacinas contra a Covid-19, assim como dos demais imunizantes do calendário vacinal. Para quem viveu esses sintomas passageiros, uma boa notícia é que eles diminuem bastante na segunda dose.

Os sintomas são chamados de "reações adversas" e podem acontecer na aplicação de qualquer vacina, não somente a que protege contra o coronavírus. Essa possibilidade é medida antes mesmo de as vacinas serem liberadas para distribuição em massa, como explica a infectologista Jaqueline Rueda.

"Antes de as vacinas serem liberadas para uso em humanos, são feitos testes para ver a segurança delas. Nessa fase de testes, são avaliadas as reações adversas e só são aprovadas as vacinas com reações que são leves e transitórias. Também há o acompanhamento farmacológico após as aplicações na população", detalha Rueda.

Reação adversa moderada é aquela que requer que a pessoa procure um serviço de saúde, e a grave é a que tem prejuízos na saúde, precisando de internação e levando até ao risco de morte. "O mais importante é que a vacina de Covid-19 precisa das duas doses para proteger, e as reações existentes são leves e transitórias. Quando comparado com a doença, o risco-benefício vale muito a pena", completou.

Com exceção da vacina da Janssen que possui dose única para imunização, as demais patentes aplicadas nos brasileiros demandam duas aplicações para garantir a proteção completa contra o coronavírus.

2ª DOSE: REAÇÕES MAIS LEVES

Ao receber a dose complementar, as reações do organismo humano são mais leves, como pontua a médica.

"A primeira dose vai provocar o nosso sistema imune, causando uma reação inflamatória e gerando sintomas significativos no corpo. Já o reforço, a segunda dose, como essa primeira reposta do sistema já aconteceu, então, tende a ter menos inflamações e também menos sintomas, mais leves", detalha Rueda.

Vale lembrar que a maior parte dos imunizantes que atualmente fazem parte do calendário vacinal é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e necessita de mais de uma dose, como a vacina contra a poliomelite (quatro doses) e tétano (intervalo de 10 anos).

MENOS REAÇÕES

Atualmente, a vacina que menos provoca reações adversas é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com insumos do laboratório Sinovac.

"Na Coronavac é usado o vírus inativo, por isso incomoda menos o corpo. As demais apresentam uma tecnologia nova e é natural que elas tragam alguma reação, pois quase todas possuem algum tipo de vetor viral, seja o vírus vivo ou um componente proteico. A Astrazeneca é a que provoca mais reações, como dor articular, e os estudos apontam 50% de reação nos grupos que a tomam", observa o infectologista e professor Lauro Ferreira Pinto.

O médico descreve que são contratempos normais para qualquer imunizante, mesmo os que não são contra o coronavírus.