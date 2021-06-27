Coronavírus: ES chega a 11.417 mortes e tem mais de 514 mil casos

Célula viral do novo coronavírus Crédito: Freepik

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.542 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.922.

Até este domingo, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 488.330, com um acréscimo de 414 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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