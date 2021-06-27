Coronavírus: ES chega a 11.417 mortes e tem mais de 514 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.417 mortes e tem 514.907 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (27). Nas últimas 24 horas, foram 11 óbitos e 559 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.113. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (63.968), seguida por Vitória (54.822) e Cariacica (39.677). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.309), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.542 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.922.
Até este domingo, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 488.330, com um acréscimo de 414 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINADOS
Até a tarde as 17 horas deste domingo, um total de 1.521.019 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 536.766 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.