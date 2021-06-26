Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Testagem em aeroporto e terminais detectou 134 resultados positivos para Covid-19 no ES

Em 10 dias, a testagem em massa realizada pelo Governo do Espírito Santo no Aeroporto de Vitória e em alguns terminais do Transcol encontrou 134 passageiros contaminados pela Covid-19. O percentual é de 8% dos 1.595 passageiros que transitavam pelos locais e optaram por realizar o teste.

As informações foram atualizadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), neste sábado (26). Os testes começaram a ser feitos no Aeroporto de Vitória no dia 17 deste mês e, em seguida, equipes estiveram no Terminal de Jardim América, em Cariacica, e no Terminal de Laranjeira, na Serra.

No aeroporto, de 393 pessoas que fizeram o teste, sete foram positivos. Em Cariacica, foram 941 testes e 116 positivos e, na Serra, 261 testes, sendo que 11 positivos.

O intuito é mapear os casos para reduzir a transmissão da doença. Quando um passageiro testa positivo, os contatos familiares e profissionais também são testados, mesmo que não apresentem sintomas.