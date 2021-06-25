Agora é oficial: Reta do Aeroporto virou Rodovia das Paneleiras

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
Um ciclista morreu após se envolver em um acidente com um carro no fim da tarde deste domingo (26), por volta das 17h10, no km 34,5, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um veículo modelo Volkswagem Virtus. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele não portava documentos no momento da batida. Já o motorista permaneceu no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Um motociclista de 62 anos morreu após um grave acidente na noite deste sábado (25), na ES 320, na localidade de Paulista, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A identificação da vítima e a dinâmica do acidente não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento e constatou o óbito da vítima. A motocicleta foi encontrada com diversas avarias, e havia vestígios de colisão no meio-fio.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Um motociclista de 24 anos foi baleado na tarde deste domingo (26), em Maruípe, Vitória. Após ser atingido, o jovem conseguiu chegar até a guarda do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro.
De acordo com as informações da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.
A vítima contou que trabalhava fazendo entregas em sua motocicleta quando foi surpreendida por um homem que estava em um carro. O suspeito teria efetuado um disparo em sua direção e fugido logo em seguida.
O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Dois jovens morreram após um acidente de trânsito na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (26). A repórter da TV Gazeta Norte, Luciany Oliveira, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para onde os corpos foram levados, e confirmou que as vítimas são Jean Costa de Oliveira, 29 anos e Weliton Silva Frederico, 27 anos.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que trafegava pela via quando viu um dos jovens caído às margens da pista. Informações iniciais apontam que a motocicleta em que eles estavam pode ter sido atingida por uma caminhonete, sendo que o condutor teria fugido do local com o veículo sem prestar socorro. Equipes do Samu foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. Um dos jovens foi levado para um hospital em Nova Venécia, mas não resistiu aos ferimentos. O outro foi encontrado já sem vida, em uma área de mata do outro lado da rodovia. Ao lado do corpo havia uma arma de fogo com todas as munições deflagradas.
Ainda segundo relatos de populares, os dois jovens estariam em um bar na região de Córrego da Lapa antes do acidente, onde teriam se envolvido em uma discussão com outras pessoas, que saíram do local em uma caminhonete.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e, no local, foi encontrado um retrovisor que pode ser de uma caminhonete. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu um veículo Renault Sandero, que estava parado no meio da via, e um Chevrolet Celta. Um homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado por uma ambulância do município ao pronto atendimento. A outra vítima foi socorrida pelo Samu.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite deste sábado (25), na ES 060, na altura de Praia de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.
Uma mulher de 25 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada deste sábado (25), no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o companheiro teria utilizado um martelo para agredi-la, além de desferir socos na cabeça e no rosto, fazer ameaças de morte e ofensas.
O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado durante as buscas na região. A orientação é que a vítima registre a ocorrência na Polícia Civil, seja em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que o caso seja investigado.
Mesmo com recomendação para evitar o contato com a água, banhistas aproveitaram o domingo (26) de sol para frequentar praias de Vitória consideradas impróprias para banho. O fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros, esteve em alguns desses locais e registrou a movimentação.
De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cinco pontos da orla da Capital estão classificados como impróprios para banho. Os dados são válidos até o dia 30 de abril.
Entre os locais com restrição está a Curva da Jurema, um dos pontos mais frequentados da cidade. Apesar da recomendação, havia presença de pessoas no mar e na faixa de areia ao longo do dia. Situação semelhante foi registrada em trechos da Praia de Camburi, na região de Mata da Praia, e também nas proximidades da Praça do Papa.
Uma mulher foi morta pela companheira durante uma discussão sobre o fim do relacionamento em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no sábado (25). O crime ocorreu no bairro Jardim Planalto. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas, apresentava diversas perfurações pelo corpo e já estava sem vida quando a equipe chegou.
A PM informou que a agressora, de 43 anos, confessou o crime. A arma utilizada foi apreendida pela corporação, que não especificou o tipo do objeto.
A Polícia Civil confirmou que a mulher foi autuada em flagrante por feminicídio e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um carro modelo Volkswagen Gol, furtado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (24), foi encontrado pelo próprio dono em uma oficina mecânica em Itaipava, distrito de Itapemirim, no sábado (25). O veículo apresentava sinais de adulteração.
De acordo com a Polícia Militar, o carro estava com a placa diferente, sem a caixa de som, sem os adesivos colados na lataria e sem as tampas das rodas. Os agentes consultaram a placa e confirmaram que ela pertencia a outro veículo, um Volkswagen Parati, pertencente ao dono da oficina.
O proprietário da oficina disse à PM que um suspeito levou o carro na sexta-feira (24) e o deixou no local para conserto. Ele afirmou que trocou a placa por conta própria, por medo de manter o veículo sem identificação, e disse que não sabia que o carro era furtado. Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia.
A Polícia Civil informou que o dono da oficina foi autuado em flagrante por adulteração veicular e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
O domingo (26) será de sol predominante e temperaturas elevadas em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de um sistema de alta pressão favorece a presença de ventos e ar seco, mantendo o tempo aberto em todas as regiões.
As temperaturas máximas devem ser de: