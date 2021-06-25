Agora é oficial: Reta do Aeroporto virou Rodovia das Paneleiras

Reta do Aeroporto tem um novo nome a partir de agora Crédito: TV Gazeta

As paneleiras ganharam oficialmente uma nova homenagem no Espírito Santo . Um trecho de 2,9 quilômetros entre o bairro Jabour/Goiabeiras e o Viaduto do Contorno de Vitória , que atualmente é conhecido como Reta do Aeroporto, passa a ser chamado de Rodovia das Paneleiras. A mudança é uma reverência ao primeiro registro de patrimônio imaterial no Espírito Santo.

Paneleira de Goiabeiras em ação Crédito: Ricardo Medeiros

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A sanção foi realizada no Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória. A lei deve ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado na próxima segunda-feira (28).

"O nome é simbólico, mas irá atrair ainda mais turistas a essa região, valorizando ainda mais o trabalho desses artesãos, que são uma marca da identidade capixaba”, celebrou o governador Casagrande.

O objetivo, de acordo com o deputado, é homenagear e valorizar a cultura das paneleiras de Goiabeiras. Ele destacou que o trecho estadualizado da BR 101/ES passa por uma área natural de manguezal onde nasceu a moqueca capixaba, outro símbolo do Espírito Santo.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

O governo do Estado assumiu o trecho da BR 101 em agosto do ano passado, quando Casagrande sancionou a Lei nº 11.155. Em fevereiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) fez a transferência da via para o Estado.

A agora Rodovia das Paneleiras faz parte das obras do Complexo Viário de Carapina. O trecho passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além as vias marginais. Também serão implantados novos acessos aos bairros Jardim Camburi e Eurico Salles.