Após declaração antivacina, Fernanda Venturini tenta se retratar em vídeo

Fernanda Venturini disse que foi mal interpretada após vídeo antivacina Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após receber uma enxurrada de críticas na internet pela publicação de um vídeo, já apagado de suas redes sociais, em que se dizia contra a vacina, mas que iria receber a imunização para "poder viajar o mundo", Fernanda Venturini fez uma nova postagem neste domingo (27), tentando se retratar. A ex-jogadora de vôlei disse que tudo não passou de um "mal-entendido".

“Estou aqui para tirar o mal-entendido porque fui muito mal-interpretada ontem quando eu falei da vacina. Vocês acham que eu estou feliz com 500 mil mortes que o Brasil teve, o mundo teve milhões de mortes, vocês acham? Se eu fosse contra eu não teria me vacinado", disse a ex-atleta na publicação, divulgada em seu Instagram.

"Estou muito chateada com a repercussão que teve porque hoje o que eu faço é promover saúde. Se eu magoei alguém eu peço desculpas, mas não foi isso que eu quis dizer”, completou.

No sábado (26), Fernanda foi duramenete criticada nas redes sociais após postagem com declaração antivacina. Nas imagens, a ex-jogadora da seleção brasileira aparece na fila de um posto de saúde na Vila Edith, na Zona Sul de São Paulo. "Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo eu vou tomar. Vou tomar a Pfizer, que eu acho a menos pior", disse ela em story já deletado do seu perfil, mas compartilhado por outros usuários.

“Eu sou contra vacina, mas como eu quero viajar o mundo... eu vou tomar a pfizer que eu acho que é a menos pior.” Fernanda Venturini, que desserviço! Inacreditável! pic.twitter.com/1TX0WSb02K — - (@ArturCunha2) June 27, 2021

O vídeo rapidamente viralizou, e Fernanda tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter. Nas redes sociais, internautas reclamaram da postura negacionista da ex-atleta, que hoje é apresentadora de uma programa no YouTube, e apontaram os melefícios do comportamento de quem tenta escolher a marca do imunizante.