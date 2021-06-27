Guarapari abre agendamento de vacina para pessoas acima de 35 anos

Serão disponibilizadas 1.500 doses para vacinação dessa faixa etária. O grupo contemplado receberá a dose na quinta-feira (1º), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, conforme anunciou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

No dia da vacinação, é preciso levar, além do comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), o CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.