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Guarapari abre agendamento de vacina para pessoas acima de 35 anos

Serão disponibilizadas 1.500 doses de imunuzante contra a Covid nesta segunda-feira (28), a partir das 16h30, no site da prefeitura

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 16:21

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jun 2021 às 16:21
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir de segunda-feira (28), pessoas acima de 35 anos de idade poderão agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Guarapari. O cadastro para receber o imunizante terá início às 16h30, no site da prefeitura.
Serão disponibilizadas 1.500 doses para vacinação dessa faixa etária. O grupo contemplado receberá a dose na quinta-feira (1º), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, conforme anunciou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

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Para fazer o agendamento, basta ir ao site da prefeitura de Guarapari e acessar o link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar, é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
No dia da vacinação, é preciso levar, além do comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), o CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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