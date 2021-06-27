Após falha em site da Serra, agendamento de vacina é remarcado para 18h

Após falha no site, a Prefeitura da Serra marcou um novo horário de agendamento para vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. A população poderá reservar a imunização a partir das 18h deste domingo (27). Esta é a primeira abertura de vagas para esse público na cidade.
Inicialmente, o agendamento estava programado para as 14h. O novo horário foi definido para o início da noite após a página oficial das marcações ficar fora do ar, uma hora antes da abertura das vagas A administração do município alegou problemas técnicos, em decorrência de rompimento de cabos.
Os interessados podem fazer o agendamento no site https://gti.serra.es.gov.br/saude. A previsão é de as vacinas sejam aplicadas na quarta-feira (30), das 9h às 20h, no Pavilhão de Carapina. Trata-se de agendamento voltado apanas para o público de 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.