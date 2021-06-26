AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Opinião da Gazeta

A melhor vacina é a aplicada, independentemente da marca

Comportamento de parcela da população de escolher qual imunizante quer receber traz enorme risco ao controle da pandemia no país, ao dar margem para o surgimento de novas variantes

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 jun 2021 às 02:00

Colunista

No Brasil, 600 mil pessoas não retornaram para a dose de reforço da AstraZeneca
No Brasil, 600 mil pessoas não retornaram para a dose de reforço da AstraZeneca Crédito: João Viana / Semcom
De um lado, o chefe do Executivo federal inquire: “Vamos lá, qual você vai tomar? Vai tomar Coronavac?”. De outro, um ministro de Estado responde: “não, eu vou ver se tem a outra lá”. O diálogo travado entre Jair Bolsonaro e Fábio Faria, que comanda a pasta das Comunicações, na tradicional live de quinta do presidente, ilustra com precisão um comportamento perigoso que vem se espalhando entre a população brasileira em meio à pandemia de Covid-19: a tentativa de escolher a marca da vacina que recebe.
Diante da desinformação e das teorias da conspiração, milhares de pessoas têm adiado a vacinação ou dado meia volta, já nos postos de saúde, quando descobrem que o imunizante ofertado não é o desejado. Além de uma ameaça à proteção individual, a postura coloca em risco o controle da crise sanitária no país, uma vez que a redução do número de novas infecções e de mortes só será alcançada com a imunização em massa. Cada indivíduo que rejeita a aplicação, estando apto a recebê-la, ajuda não apenas o vírus a continuar a circular, como também contribui para que surjam novas variantes, mais ágeis e agressivas. Vacina, mais do que um benefício pessoal, é um compromisso coletivo.

Veja Também

Entenda por que você não deve escolher a marca da vacina contra a Covid-19

Esses são os dois argumentos principais para condenar o chamado “sommelier de vacina”, quem acredita que pode, como os especialistas em vinhos nos restaurantes, selecionar a opção mais apropriada em um vasto cardápio, que harmonize melhor com suas predileções. Mas há outros argumentos, entre eles o de que simplesmente não existe um vasto cardápio. Apenas quatro fabricantes fornecem doses para o Plano Nacional de Imunização brasileiro, incluindo a recém-chegada Janssen.
Todos eles, sem exceção, foram testados e retestados por cientistas, com revisão por pares, e aprovados por órgãos de vigilância sanitária no Brasil e no mundo. São perfeitamente eficazes e seguros, sobretudo para diminuir as chances de internações e mortes. Não é inteligente, portanto, basear-se em critérios pessoais, recomendações de parentes ou supostos estudos compartilhados pelo WhatsApp para preferir uma vacina e recusar outra.
Nem mesmo os graus de cobertura apontados pelos laboratórios devem ser critérios de avaliação, porque porcentagens diferentes, na maioria dos casos, indicam apenas métodos distintos de análise. Mais do que isso, os imunizantes hoje em aplicação no Brasil têm se mostrado ainda mais eficientes na “vida real” do que os resultados apresentados em estudos clínicos.

Veja Também

Por que Colatina é a cidade onde mais pessoas não tomaram a segunda dose?

Reações à segunda dose da vacina são mais leves. Médicos explicam o motivo

O comportamento perigoso e ignorante de escolher a marca da vacina já começa a afetar a cobertura vacinal brasileira, tanto no avanço da primeira dose, quanto da segunda dose. Após a campanha de difamação que afetou a adesão à Coronavac, encampada até mesmo pelo ocupante do Planalto, agora é a AstraZeneca que sofre com a rejeição, baseada em efeitos adversos leves ou raros.
No Espírito Santo, mais de 12 mil pessoas aptas a receber a segunda aplicação não voltaram aos postos de vacinação. Mais grave ainda, 65% deles são idosos com mais de 60 anos, mais propensos a casos graves da doença. Em todo o Brasil, são 600 mil pessoas que não retornaram para a dose de reforço do imunizante produzido pela Fiocruz.
Apesar de ter conseguido recentemente imprimir um ritmo mais acelerado à campanha de imunização, o Brasil ainda briga no mercado global para garantir doses suficientes para todos. Mesmo sem a escassez, o país não poderia se dar ao luxo de permitir que cidadãos escolham o imunizante que querem tomar. Nesse ponto, também é condenável a medida adotada por algumas prefeituras de revelar os laboratórios das doses ofertadas, ao abrirem agendamento de primeira dose. A melhor vacina é aquela disponível, independentemente da marca.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Distância entre muito ricos e pobres expõe polarização social do Brasil

Lei ainda pode ser mais dura contra motorista embriagado que provoca morte

Governo federal subsidia casas para garantir moradia, não lucro

Teto de gastos deve ser tratado com seriedade, não populismo

Meio milhão de mortos e um governo sem remorso por suas responsabilidades

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão e duas carretas batem na BR 101 em Rio Novo do Sul
Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças
Imagem de destaque
Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados