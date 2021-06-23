Astrazeneca: 65% dos que não voltaram para a 2ª dose no ES são idosos

Vacinação no ES: mais de 8 mil idosos não voltaram para a segunda dose Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

“Muita atenção a pessoa idosa. A primeira dose inicia o processo de geração da imunidade e a segunda consolida. Esse grupo precisa ser protegido e fica aqui o meu apelo a todos aqueles que têm vínculo, que seja responsável legal ou os idosos com autonomia, verifiquem o momento de tomar para que a d2 seja feita”, disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva on-line, nesta terça-feira (22).

O levantamento foi feito com base nos dados nominais da população vacinada no período desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, no dia 18 de janeiro deste ano, até o dia 20 de março.

“São 8.238 idosos que ainda não retornaram ao serviço de saúde para ter a sua segunda dose aplicada. Fazemos esse chamado tão importante à população, procure o serviço de saúde da sua cidade, os municípios têm trabalhado com estratégias extramuros também para facilitar o acesso”, incentivou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

A coordenadora ressaltou que, apesar do cenário epidemiológico ser de estabilidade no número de óbitos, a população idosa apresenta a maior taxa de letalidade pela Covid-19, por isso, a importância de garantir 100% da cobertura vacinal deste público.

Vacina Astrazeneca Crédito: Ricardo Medeiros

BUSCA ATIVA NOS MUNICÍPIOS

O Programa Estadual de Imunizações tem realizado semanalmente listagem nominal de pessoas que ainda não compareceram para receber a segunda dose.

A lista é encaminhada aos municípios sob a orientação de realizar a busca ativa destas pessoas por meio da atuação das equipes de Atenção Primária em Saúde do território.

Na semana do dia 7 de junho ao dia 18 do mesmo mês, 3.943 pessoas retornaram ao serviço de saúde para receber a segunda dose, representando uma redução de 23%.

Com novos esquemas de segundas doses prestes a completar 12 semanas no início do próximo mês de julho, a coordenadora destacou o esforço para que todos possam reduzir este dado.

“É resultado de um esforço conjunto entre o Estado e os municípios em realizar a busca ativa dessas pessoas, trabalhamos para zerar este número, além de conscientizar à população de que a complementação do esquema vacinal é o responsável por garantir a imunidade e os benefícios que a vacina tem contra a Covid-19”, informou.

Saiba quantas pessoas ainda não retornaram para segunda dose da Fiocruz por município, clicando aqui.

SMS PARA AVISAR SOBRE ATRASO

Uma nova estratégia iniciada nessa segunda-feira (21) pela Secretaria da Saúde, em uma parceria entre o Programa Estadual de Imunização e a Gerência de Tecnologia da Informação, é o envio de mensagens SMS para os cidadãos que se encontram com esquema da vacina Astrazeneca em atraso, em mais de 85 dias.

O objetivo é garantir uma comunicação assertiva e direta com a população, de forma a auxiliar na complementação do esquema vacinal. O envio será realizado semanalmente.