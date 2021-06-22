Paciente que testar positivo para Covid será notificado por SMS no ES

Mensagens serão enviadas por SMS diretamente para o celular do paciente Crédito: Pixabay

Segundo o titular da pasta, secretário Nésio Fernandes, a funcionalidade passa a valer a partir desta terça. Ele afirma que o procedimento faz parte da informatização das plataformas utilizadas pela Vigilância em Saúde do Estado.

“Os pacientes confirmados com os testes de RT-PCR no Espírito Santo serão notificados, a partir de hoje, por SMS no número de celular informado no momento da notificação. Então, no momento em que, na ficha de investigação no nosso sistema estadual de informação para Vigilância em Saúde, o e-Sus VS, tiver a confirmação do resultado do RT-PCR, todos os pacientes receberão uma mensagem de SMS informando o resultado do exame”, destacou.

O secretário acrescentou ainda que isso tornará mais fácil o controle e rastreio de novos casos, com o imediato isolamento e contato de familiares e pessoas próximas. “E com isso, fazer o devido isolamento domiciliar, e também orientar a todos os contatos sociais e domiciliares que pratiquem a testagem nos pacientes assintomáticos, de maneira a conseguir qualificar a ruptura da cadeia de transmissão”, disse.

SMS TAMBÉM PARA LEMBRAR A SEGUNDA DOSE

Além da mensagem com o resultado dos testes, a Secretaria de Estado da Saúde está utilizando a plataforma para informar a população sobre possíveis atrasos na aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário, milhares de mensagens já foram enviadas e outras devem ser disparadas ao longo dos próximos dias.