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Paciente que testar positivo para Covid será notificado por SMS no ES

A funcionalidade passa a valer a partir desta terça (22). O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nesta manhã
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 jun 2021 às 12:08

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:08

celular, telefone móvel
Mensagens serão enviadas por SMS diretamente para o celular do paciente Crédito: Pixabay
Pessoas que fizerem testes para detectar a Covid-19 no Espírito Santo receberão um SMS com o resultado assim que ele estiver disponível. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (22).
Segundo o titular da pasta, secretário Nésio Fernandes, a funcionalidade passa a valer a partir desta terça. Ele afirma que o procedimento faz parte da informatização das plataformas utilizadas pela Vigilância em Saúde do Estado.
“Os pacientes confirmados com os testes de RT-PCR no Espírito Santo serão notificados, a partir de hoje, por SMS no número de celular informado no momento da notificação. Então, no momento em que, na ficha de investigação no nosso sistema estadual de informação para Vigilância em Saúde, o e-Sus VS, tiver a confirmação do resultado do RT-PCR, todos os pacientes receberão uma mensagem de SMS informando o resultado do exame”, destacou.
O secretário acrescentou ainda que isso tornará mais fácil o controle e rastreio de novos casos, com o imediato isolamento e contato de familiares e pessoas próximas. “E com isso, fazer o devido isolamento domiciliar, e também orientar a todos os contatos sociais e domiciliares que pratiquem a testagem nos pacientes assintomáticos, de maneira a conseguir qualificar a ruptura da cadeia de transmissão”, disse.

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SMS TAMBÉM PARA LEMBRAR A SEGUNDA DOSE

Além da mensagem com o resultado dos testes, a Secretaria de Estado da Saúde está utilizando a plataforma para informar a população sobre possíveis atrasos na aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário, milhares de mensagens já foram enviadas e outras devem ser disparadas ao longo dos próximos dias.
“Enviamos mais de 11 mil mensagens de SMS para pessoas que estavam em atraso com a segunda dose da AstraZeneca. Ao longo desta semana, teremos novos envios de mensagens diretas a todos os pacientes que ainda tem um atraso. A nova aplicação web, que deverá ser lançada na próxima semana, já terá inclusive um módulo para envio de SMS para que o Estado consiga fazer a adequada notificação e comunicação direta com a população”, concluiu.

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