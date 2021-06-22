Saiba quais parques estaduais podem receber visitantes nesta semana

Em tempos de pandemia, na hora de escolher um parque para visitar é sempre importante considerar a classificação de risco do município onde ele está instalado. Se a cidade estiver em risco alto, o parque estará fechado. Para ajudar você, a gente já deixa avisado que, nesta semana, cinco parques estaduais estão abertos.
Os parques que estão funcionando com visitação até domingo (27) são: Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Forno Grande, em Castelo; Pedra Azul, em Domingos Martins; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Eles estão localizados em municípios atualmente em risco baixo e moderado, segundo a classificação do mapa de Gestão de Risco da Covid-19, e, por isso, estão autorizados a funcionar.
FORNO GRANDE
Em Forno Grande, a visitação é feita em dois turnos, de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. A entrada é por ordem de chegada. Só é necessário agendar a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected]
PEDRA AZUL
Em Pedra Azul, há limite diário de 100 pessoas. A entrada é por ordem de chegada. A partir das 8 horas, são distribuídas fichas e o acesso é liberado às 8h, 9h, 10h e 11 horas, sendo limitada a entrada de 25 pessoas por hora. Os visitantes podem ficar no parque até as 16 horas. O parque funciona de terça-feira a domingo.
DEMAIS PARQUES
Os parques Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.
VÁ CONHECER
Parque Cachoeira da Fumaça
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Agendamento para escalada: [email protected]
- Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.
- Horário de funcionamento para visitação: acesso das 8h às 11h, saída até as 16 horas.
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada, com distribuição de fichas a partir das 8 horas
- Horários de entrada: 08h, 09h, 10h e 11h (limite de 25 pessoas por horário)
- Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo. CEP:29.278-000
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, Espírito Santo. CEP: 29.965-000
- Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rodovia ES-060 - Km 37.5, Setiba, Guarapari, Espírito Santo. CEP: 29.222-360