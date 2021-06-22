Saiba quais parques estaduais podem receber visitantes nesta semana

Piscinas naturais no Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Bernardo Coutinho

Em tempos de pandemia, na hora de escolher um parque para visitar é sempre importante considerar a classificação de risco do município onde ele está instalado. Se a cidade estiver em risco alto, o parque estará fechado. Para ajudar você, a gente já deixa avisado que, nesta semana, cinco parques estaduais estão abertos.

FORNO GRANDE

Em Forno Grande, a visitação é feita em dois turnos, de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. A entrada é por ordem de chegada. Só é necessário agendar a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected]

PEDRA AZUL

Em Pedra Azul, há limite diário de 100 pessoas. A entrada é por ordem de chegada. A partir das 8 horas, são distribuídas fichas e o acesso é liberado às 8h, 9h, 10h e 11 horas, sendo limitada a entrada de 25 pessoas por hora. Os visitantes podem ficar no parque até as 16 horas. O parque funciona de terça-feira a domingo.

DEMAIS PARQUES

Os parques Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Itaúnas, em Conceição da Barra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.

VÁ CONHECER