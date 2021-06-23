Governo federal subsidia casas para garantir moradia, não lucro

Casas no Residencial Solar, em São Mateus, que foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

Em São Mateus , a prefeitura identificou três anúncios, de pessoas diferentes, publicados em redes sociais com casas populares do Residencial Solar, no bairro Aroeira, à venda. Em uma das publicações, é possível ver o valor de um dos imóveis: R$ 22 mil. A questão é que, na faixa 1 do programa habitacional, os beneficiários só podem vender o imóvel quitado e, no caso de anteciparem a quitação, precisam previamente pagar o subsídio das parcelas. Essa proibição de venda se dá justamente pelo fato de o governo federal subsidiar até 90% dos valores das parcelas do financiamento.

O programa habitacional existe para garantir moradia, não lucro, para quem participa. A impossibilidade de comercializar o imóvel adquirido é a segurança que a União tem, como provedora, de que os recursos públicos investidos para garantir habitação a pessoas de baixa renda estejam de fato sendo aplicados dentro da finalidade do programa. Quando um mutuário negocia essas casas, ainda financiadas, ele se desvirtua dos objetivos e de certa forma se apropria de um bem público. E ainda tirando a oportunidade da casa própria de quem realmente quer um imóvel para viver.

A entrega das obras do Residencial Solar ocorreu após seguidos atrasos no cronograma, gerando uma espera de quase 10 anos pelas 434 casas por centenas de famílias. Com a inauguração, apenas metade dos imóveis está autorizado para o uso. A prefeitura de São Mateus informou que nenhuma das unidades foi quitada e, portanto, as transações de venda, se confirmadas, são ilegais. Nem mesmo o aluguel se enquadra nas regras. A Secretaria de Assistência Social de São Mateus acionou a Polícia Civil para investigar o caso.

É importante averiguar se as pessoas que colocaram os imóveis à venda na internet foram contempladas e estariam tentando passá-los para frente ou se seria alguma espécie de vingança por alguém que não conseguiu uma casa no residencial. A própria secretaria aventou essas duas possibilidades.

Contudo, há registros de comércio ilegal de imóveis do programa habitacional em vários Estados do país, muitas vezes de forma organizada. Em Bauru, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a investigar esse tipo de fraude há dois anos. Na época, 19 pessoas foram denunciadas à Justiça por crime de estelionato. A reportagem do G1 conseguiu inclusive flagrar um advogado que admitiu realizar contratos de gaveta. Ou seja, o negócio se dá sem que a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do programa, tome conhecimento da venda. O banco, obviamente, não reconhece essa comercialização paralela.