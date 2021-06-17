Casas populares são colocadas à venda em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

O residencial fica no bairro Aroeira e conta com 434 casas, das quais mais da metade já está liberada para o uso. A venda do imóvel só pode ocorrer após a quitação de todas as prestações, que variam de R$ 50 a R$ 280 por mês, dependendo da renda da família, durante 10 anos. De acordo com as informações da prefeitura, até o momento, nenhuma casa foi totalmente quitada, para já poder ser vendida.

Your browser does not support the audio element. Secretária aciona polícia sobre anúncios de casas inauguradas por Bolsonaro no ES

Confira abaixo: Após uma semana desde a inauguração, a Prefeitura de São Mateus identificou três anúncios, de pessoas diferentes, publicados em redes sociais colocando as casas à venda. Em uma das publicações, é possível ver que uma casa foi divulgada com o valor de R$ 22 mil.

Anúncio de casa popular Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a secretária Municipal de Assistência Social, Marinalva Broedel, a prefeitura não conseguiu identificar se as pessoas que anunciaram as casas foram contempladas com os imóveis e estariam tentando passá-los para frente ou se seria alguém não contemplado tentando gerar barulho.

“Nós identificamos três anúncios nas redes sociais, de três pessoas diferentes. As publicações indicam a casa e a quadra, mas os nomes não batem com os que estão na lista de contemplados. Assim, não sabemos se é alguém que ganhou a casa ou alguém de fora, que está tentando gerar barulho por não ter conseguido”, afirmou.

Sem conseguir identificar os vendedores, a prefeitura, na pessoa da secretária de Assistência Social, acionou a Polícia Civil na última segunda-feira (14), para apurar o caso.

A Polícia Civil informou que o boletim sobre o caso foi registrado na segunda-feira (14) e está sob análise da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. A polícia afirmou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Casas populares são colocadas à venda em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

Caixa Econômica Federal disse que não recebeu nenhuma denúncia de venda ou ocupação irregular do empreendimento. A instituição informou ainda que caso seja constatada alguma irregularidade, a unidade habitacional será retomada e destinada a uma outra família. Caso o beneficiário não queira o imóvel, ele pode sair do programa.

CASAS POPULARES EM SÃO MATEUS