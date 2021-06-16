Carcará com identificação do Ibama é resgatado em casa em São Mateus

Do G1/ES

Pássaro carcará foi resgatado em São Mateus Crédito: Divulgação

Um carcará foi resgatado em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A ave foi entregue na sede da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental após aparecer em uma casa na segunda-feira (14).

O animal apresentava uma anilha de identificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em uma das garras. Os policiais entraram em contato com o órgão, que confirmou a procedência da ave.

O Ibama explicou que o pássaro foi criado em cativeiro de forma irregular, resgatado e reintroduzido na natureza após reabilitação. No entanto, devido a estar ainda acostumado ao convívio humano, voltou a procurar as zonas habitadas por conta da facilidade de conseguir água e alimentos.

Em razão da não readaptação do animal à natureza, a polícia irá entregá-lo ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, para ser encaminhado a um zoológico ou criadouro especializado.

CURIOSIDADES SOBRE O CARCARÁ

A ave existe em várias regiões do Brasil e pode ser avistado, inclusive, em centros urbanos. Se alimenta de carniça, outras aves, répteis e até minhoca. Quando adulto, ele pode chegar aos 60 cm de altura e sua envergadura pode atingir mais de um metro.