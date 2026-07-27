Escritores, leitores e aniversário da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim

“Creio que o escritor é essencialmente um leitor. Sempre um leitor às voltas com a arte da vida transfigurada por palavras” (José Arrabal).





Em 25 de julho, sábado passado, comemorou-se o Dia Nacional do Escritor, data surgida em 1960, após a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, iniciativa da União Brasileira dos Escritores. O sucesso do evento foi fundamental para que a data fosse instituída com a finalidade de celebrar a importância do profissional das letras, que nem sempre teve a sua relevância reconhecida, em nosso país.





A Literatura no Brasil sempre foi uma arte cultivada por uma minoria, já que a maioria da população brasileira mal tem acesso aos livros e à leitura em sua precária formação escolar. No entanto, são os escritores que, em verso e prosa, representam e constroem a identidade cultural do país, fazendo da palavra a matéria-prima de sua arte.





Por meio de palavras repletas de pensamentos, sentimentos e opiniões, provocam nos leitores diferentes reações, fazendo-os rir, chorar, recordar e refletir.