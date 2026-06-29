Seleção Brasileira: ou vai ou racha

Escrevo um dia após a vitória da Seleção contra a Escócia por três a zero, classificando-se, na primeira fase, em primeiro lugar do grupo, com o Marrocos em segundo. Há de se registrar, nesta primeira etapa, a bravura dos haitianos, que perderam por pouco em seus jogos e ainda meteram dois gols no Marrocos, talvez o melhor time dessa primeira fase.





Hakimi e Vini Jr. lideram seus times e estão pau a pau na artilharia, com garra para conduzir suas equipes à vitória. Ainda não sei qual time o Brasil enfrentará, nesta segunda-feira (29), Japão, Suécia ou Holanda. Qualquer um deles será pedreira, pois o Japão possui um time aguerrido e um goleiro afronipônico, o Zion Suzuki, que agarra tudo.





A Suécia tem o cometa Haaland, forte candidato a artilheiro da Copa, ao lado do Messi, do Mbappé e, por que não, do Vini Jr., e a Holanda é a herdeira do célebre carrossel holandês da Copa de 1974, pois jogam em equipe e é forte candidata a ganhar o título deste ano, ao lado de Espanha, França, Alemanha, Argentina, Suécia, Colômbia, México, todas apresentando um futebol melhor que o do Brasil.