Brasil vence a Escócia e avança na liderança do Grupo C

O Brasil está classificado para a segunda fase da Copa do Mundo. Com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, no Hard Rock Stadium, em Miami, na noite desta quarta-feira (24).
Com o resultado, o Brasil chegou a sete pontos e seis gols de saldo, o que garantiu a primeira colocação do Grupo C no duelo particular contra o Marrocos, que fechou a primeira fase com sete pontos e dois gols de saldo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Haiti.
Agora a Seleção aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer seu adversário no jogo que será realizado em Houston, na segunda-feira (29), às 14h.
O JOGO
O Brasil começou melhor no jogo e o gol saiu rápido. Aos 7 minutos, Rayan pressionou a defesa escocesa, que tentou afastar e viu a bola bater no atacante e sobrar para Vinicius Junior ter tranquilidade para driblar o goleiro e tocar para o gol vazio e fazer 1 a 0.
Minutos depois uma jogada muito parecida. Dessa vez Vini roubou a bola e fez o gol. Mas o VAR flagrou falta do atacante brasileiro na jogada e anulou o lance. Mas no final do primeiro tempo, o iluminado Vini aproveitou belo cruzamento de Bruno Guimarães e cabeceou para as redes: 2 a 0 Brasil.
No segundo tempo, o time comandado por Carlo Ancelotti conseguiu manter o nível de intensidade e chegou ao terceiro gol com Matheus Cunha. Aos 15 minutos, o camisa 9 invadiu a área e chutou firme para balançar as redes após bela jogada de Bruno Guimarães.
Com a vitória encaminhada, Ancelotti começou a rodar o time. Fabinho entrou no lugar de Casemiro e Martinelli substituiu Paquetá. O técnico italiano também promoveu a estreia de Neymar na Copa do Mundo. Aos 30, o camisa 10 entrou no lugar de Matheus Cunha.
Endrick e Alex Sandro também entraram em campo na reta final do jogo e ajudaram a Seleção a administrar a vitória.