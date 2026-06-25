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Copa do Mundo

Brasil vence a Escócia e avança na liderança do Grupo C

Com gols de Vinicius Júnior (2x) e Matheus Cunha, Seleção Brasileira faz 3 a 0 e garante a primeira colocação do grupo

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 21:03

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

24 jun 2026 às 21:03
Vinicius Júnior em campo pelo Brasil na Copa do Mundo 2026
Paulo Souza

O Brasil está classificado para a segunda fase da Copa do Mundo. Com dois gols de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, no Hard Rock Stadium, em Miami, na noite desta quarta-feira (24).  



Com o resultado, o Brasil chegou a sete pontos e seis gols de saldo, o que garantiu a primeira colocação do Grupo C no duelo particular contra o Marrocos, que fechou a primeira fase com sete pontos e dois gols de saldo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Haiti. 


Agora a Seleção aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer seu adversário no jogo que será realizado em Houston, na segunda-feira (29), às 14h. 


O JOGO 


O Brasil começou melhor no jogo e o gol saiu rápido. Aos 7 minutos, Rayan pressionou a defesa escocesa, que tentou afastar e viu a bola bater no atacante e sobrar para Vinicius Junior ter tranquilidade para driblar o goleiro e tocar para o gol vazio e fazer 1 a 0. 


Minutos depois uma jogada muito parecida. Dessa vez Vini roubou a bola e fez o gol. Mas o VAR flagrou falta do atacante brasileiro na jogada e anulou o lance. Mas no final do primeiro tempo, o iluminado Vini aproveitou belo cruzamento de Bruno Guimarães e cabeceou para as redes: 2 a 0 Brasil. 


No segundo tempo, o time comandado por Carlo Ancelotti conseguiu manter o nível de intensidade e chegou ao terceiro gol com Matheus Cunha. Aos 15 minutos, o camisa 9 invadiu a área e chutou firme para balançar as redes após bela jogada de Bruno Guimarães. 


Com a vitória encaminhada, Ancelotti começou a rodar o time. Fabinho entrou no lugar de Casemiro e Martinelli substituiu Paquetá. O técnico italiano também promoveu a estreia de Neymar na Copa do Mundo. Aos 30, o camisa 10 entrou no lugar de Matheus Cunha. 


Endrick e Alex Sandro também entraram em campo na reta final do jogo e ajudaram a Seleção a administrar a vitória.

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Futebol Copa 2026 Copa do Mundo
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