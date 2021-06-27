Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas acima de 35 anos

Atualização
27/06/2021 - 2:10
O site da Prefeitura da Serra saiu do ar desde as 13h, uma hora antes da abertura do agendamento. Às 14 horas, o problema permanecia. O órgão foi acionado pela reportagem para informar o que será feito e se a queda comprometerá a vacinação. Acompanhe atualizações neste link
Interessados pelas doses que serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde devem agendar por meio do site da prefeitura, no endereço http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A aplicação das doses acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em um mutirão que será realizado até as 20h no Pavilhão de Carapina. Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.