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Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas acima de 35 anos

A aplicação das doses acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em um mutirão que será realizado até as 20h no Pavilhão de Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2021 às 08:19

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 08:19

Vacina Covid-19
Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Atualização

27/06/2021 - 2:10
O site da Prefeitura da Serra saiu do ar desde as 13h, uma hora antes da abertura do agendamento. Às 14 horas, o problema permanecia. O órgão foi acionado pela reportagem para informar o que será feito e se a queda comprometerá a vacinação. Acompanhe atualizações neste link
O município da Serra vai abrir às 14h deste domingo (27) agendamento para vacinar pessoas com 35 anos ou mais contra a Covid-19. É a primeira abertura de vagas para esse público na cidade. 
Interessados pelas doses que serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde devem agendar por meio do site da prefeitura, no endereço http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A aplicação das doses acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em um mutirão que será realizado até as 20h no Pavilhão de Carapina. Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.

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