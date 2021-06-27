Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar pessoas acima de 35 anos

Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos

A aplicação das doses acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em um mutirão que será realizado até as 20h no Pavilhão de Carapina. Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.