Bolsonaro: 900 dias de governo, 500 mil mortos pela Covid-19

Presidente da República continua a negar a gravidade da pandemia, a lançar dúvidas sobre a eficácia das vacinas, a condenar o isolamento social e até o uso de máscaras

O balanço dos 900 dias de governo mostra, mais uma vez, que o governo Bolsonaro continua alheio à realidade da pandemia em terras brasileiras. Realidade que se traduz no luto dos familiares e amigos do meio milhão de mortos, vítimas das decisões equivocadas de quem teima, ainda hoje, em apostar contra a ciência.