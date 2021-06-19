Sem citar 500 mil mortos ou protestos, Bolsonaro homenageia policiais

Jair Bolsonaro gravou um vídeo em que fala de policiais que estão atrás do criminoso Lázaro Barbosa Crédito: Reprodução/Twitter

Após o Brasil atingir a marca de 500 mil mortos pela Covid-19 , o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para homenagear policiais que estão atuando nas buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa no entorno de Brasília. O presidente não fez menção à marca de óbitos da pandemia atingida neste sábado (19).

Após viagem ao Rio de Janeiro, Bolsonaro retornou a Brasília no início da tarde. Por volta das 14 horas, o consórcio de imprensa divulgou que o Brasil chegou à marca de meio milhão de mortos na crise sanitária. Pouco após as 16 horas, Bolsonaro publicou o vídeo em suas redes sociais.

"Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado o terror ao entorno de Brasília, sabemos que esse bandido tem certa prática de andar na mata sem deixar vestígio, mas sabemos que nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprirem essa missão. Boa sorte a todos vocês e tenho certeza que brevemente o Lázaro estará, no mínimo, atrás das grades", afirmou no vídeo de 34 segundos.

O presidente tampouco mencionou os protestos que pedem seu impeachment. Milhares de manifestantes se reuniram em diferentes cidades do país neste sábado.

As manifestações ocorrem menos de um mês após os atos de 29 de maio, que atraíram milhares de pessoas. Os protestos nacionais são pelo impeachment do presidente, por mais vacinas contra a Covid-19 e por auxílio emergencial.

Os atos foram convocados e apoiados por movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis, torcidas organizadas e grupos envolvidos em causas como feminismo e antirracismo. A organização está centralizada no fórum Campanha Nacional Fora, Bolsonaro.

"SERIAL KILLER DO DF"

A fala do presidente diz respeito às buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, 32, conhecido como o "serial killer do DF". Autoridades enfrentam dificuldades em localizar o homem acusado de matar uma família em Ceilândia (DF) e fugir para Goiás.

A ação ocorre nas proximidades de Girassol (GO), onde o pai de Lázaro mora. Foram mobilizados mais de duzentos agentes de segurança. Além das polícias civis e militares de Goiás e do DF, participam as polícias Federal e Rodoviária Federal.

Perguntado sobre se o presidente pretende se manifestar em relação à marca de óbitos atingida neste sábado, o Palácio do Planalto não havia respondido até a última versão deste texto.

O Brasil tornou-se o segundo país a ultrapassar os 500 mil mortos. Antes dele, os Estados Unidos superaram essa cifra e, no dia 15 de junho, passaram de 600 mil óbitos. A diferença é que, por lá, mais de 148 milhões de norte-americanos (45% da população) estão imunizados; por aqui, são cerca de 24 milhões de brasileiros (11% da população).