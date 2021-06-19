Lázaro, o "serial killer de Brasília", jamais poderia estar solto

Lázaro é procurado após ter matado família no Distrito Federal Crédito: Divulgação

A sequência de crimes teve início no dia 09/06, quando Lázaro invadiu uma casa em Ceilândia/DF e matou o pai, de 48 anos, e seus dois filhos, de 21 e 15 anos de idade. Não satisfeito com a barbárie, Lázaro ainda sequestrou e matou a última integrante da família, cujo corpo foi encontrado no dia 12/06, sem roupas e com diversos cortes. Há indícios de que Lázaro seria, também, responsável pela morte de um caseiro em Cocalzinho, quatro dias antes do extermínio da família.

No dia 10/06, Lázaro invadiu outra casa, localizada a 3km de onde chacinou a família inteira. Lá, manteve em cativeiro a proprietária da chácara e seu caseiro. Agindo com violência e grave ameaça, Lázaro obrigou as vítimas a fumarem maconha e ainda subtraiu diversos bens.

Na fuga, Lázaro fez outro refém, roubou um veículo (ainda em Ceilândia) e se dirigiu a Cocalzinho/GO, onde abandonou e incendiou o carro roubado. No sábado, dia 12/06, o marginal roubou outro carro e invadiu outra chácara, onde baleou mais 3 vítimas. Também conseguiu roubar outras 2 armas de fogo.

A onda de crimes mobilizou um gigantesco efetivo policial. Cerca de 200 policiais, de todas as forças de segurança, iniciaram uma intensa caçada ao suspeito que, na noite de sábado, 12/06, chegou a ser localizado pela polícia. Infelizmente, no entanto, Lázaro ateou fogo em uma casa em Cocalzinho/GO e conseguiu fugir.

No domingo, dia 13/06, o bandido furtou outro automóvel e, segundo informações da imprensa, seu último paradeiro foi em Edilândia/GO, onde chegou a trocar tiros com o caseiro de uma chácara. Na tarde de terça-feira, dia 15/06, o maníaco fez novo refém e, ao ser cercado por policiais, acabou baleando dois agentes de segurança.

serial killer também tem em seus antecedentes acusações de estupro, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Em seu histórico, Lázaro também coleciona 3 fugas da prisão. Apesar de ter se tornado nacionalmente famoso após o rastro de sangue e sofrimento deixado nos arredores do Distrito Federal , a ficha criminal de Lázaro é antiga (e extensa). Em 2007, o bandido matou dois trabalhadores rurais que tentaram proteger uma garota que era perseguida por Lázaro. Além desses homicídios, otambém tem em seus antecedentes acusações de estupro, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Em seu histórico, Lázaro também coleciona 3 fugas da prisão.

Após ser preso e submetido a exames criminológicos, em 2013, Lázaro foi diagnosticado como sendo portador de “agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia”. Suas ações recentes corroboram o laudo assinado por 3 psicólogos.

Diante desse rastro de violência e morte, ao menos duas constatações merecem ser feitas. A primeira e mais óbvia é que um indivíduo com as características de Lázaro jamais poderia estar solto. É urgente que passemos a contar com uma legislação mais dura, que impeça criminosos como esse de permanecerem em liberdade.