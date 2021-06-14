Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia caça serial killer baiano acusado de matar família no DF
Cruel

Polícia caça serial killer baiano acusado de matar família no DF

Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos, está sendo procurado e há uma mobilização da polícias do DF e de GO

Publicado em 

14 jun 2021 às 13:06

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:06

Lázaro é procurado após ter matado família no Distrito Federal
Lázaro é procurado após ter matado família no Distrito Federal Crédito: Divulgação
A polícia do Distrito Federal faz uma caçada a criminoso identificado como Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos. Lázaro, natural da Bahia, é acusado de matar uma família em Ceilândia (DF) no ultimo dia 9 de junho. Segundo o jornal Correio Braziliense, ele invadiu uma casa, matou Cláudio Vidal, 48, e os dois filhos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15.
Após o triplo homicídio, ele fugiu levando a esposa de Cláudio, a empresária Cleonice Marques, 43, que foi feita refém. No entanto, a mulher conseguiu ligar para o irmão, que chegou à casa da família e encontrou os três corpos no chão, mas Lázaro já tinha fugido com a refém.
Cleonice foi encontrada morta três dias depois, no sábado (12). O corpo estava em um córrego próximo a Sol Nascente, uma área de favela também no Distrito Federal. O cadáver estava sem roupa e com diversos cortes.
Por conta desses e outros crime, Lázaro passou a ser chamado de “serial killer do DF”. A denominação, traduzida para o portugues, significa assassino em série.
Segundo o site Yahoo Notícias, Lázaro foi localizado numa região de matagal de Cocalzinho (GO), no entorno do Distrito Federal, mas disparou 15 tiros contra policiais militares de Goiás e conseguiu escapar.
Neste domingo (13), ele quase foi preso perto de Edilândia (GO), a 82 km de Brasília. Lázaro havia furtado um carro em uma chácara de Cocalzinho e abandonou o veículo, um Corsa vermelha, depois de avistar um ponto de bloqueio montado pela polícia na rodovia.
O criminoso já foi condenado por homicídio na Bahia e também é acusado de crimes como roubo, estupro e porte ilegal de arma. Em 2018, Lázaro chegou a ser preso em Goiás, mas fugiu do presídio quatro meses depois, no dia 23 de julho. Desde então, estava foragido.

Veja Também

Chefe da maior milícia do RJ é morto pela polícia durante operação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados