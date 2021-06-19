Em Brasília, manifestantes pedem saída de Bolsonaro e mais vacinas

Com muitas faixas pedindo a saída do presidente e cobrando reforço nos auxílios sociais, a manifestação tem forte presença de militantes de partidos de oposição, especialmente PT e Psol. "Derrotar Bolsonaro não é uma tarefa para amanhã, derrotar Bolsonaro é uma tarefa para hoje", disse o deputado distrital Fábio Félix, do PSol.

A organização do protesto distribuiu máscaras e álcool gel para os participantes da manifestação. Embora tenha havido uma tentativa de reduzir a aglomeração com uma espécie de distribuição de setores separados por faixas de protestos, boa parte dos presentes acaba se reunindo em frente ao carro de som do evento.