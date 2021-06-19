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Manifestações

Em Brasília, manifestantes pedem saída de Bolsonaro e mais vacinas

Com faixas pedindo a saída do presidente e cobrando reforço nos auxílios sociais, os manifestantes se posicionaram ao lado de um palanque improvisado próximo ao Parlamento

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:34
Manifestação contra Bolsonaro no DF
Em Brasília, manifestantes pedem saída de Bolsonaro e mais vacinas Crédito: TV Globo | Reprodução
Com fortes críticas à condução do combate à pandemia e cobrança por mais vacinas, manifestantes ocupam nesta manhã de sábado (19) o gramado central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Com o Congresso isolado pelo policiamento, os manifestantes organizaram uma caminhada pela Esplanada até se posicionarem diante de um carro de som, estacionado no local mais próximo possível do Parlamento, que funciona como uma espécie de palanque improvisado para os discursos.
Com muitas faixas pedindo a saída do presidente e cobrando reforço nos auxílios sociais, a manifestação tem forte presença de militantes de partidos de oposição, especialmente PT e Psol. "Derrotar Bolsonaro não é uma tarefa para amanhã, derrotar Bolsonaro é uma tarefa para hoje", disse o deputado distrital Fábio Félix, do PSol.
A organização do protesto distribuiu máscaras e álcool gel para os participantes da manifestação. Embora tenha havido uma tentativa de reduzir a aglomeração com uma espécie de distribuição de setores separados por faixas de protestos, boa parte dos presentes acaba se reunindo em frente ao carro de som do evento.

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