Site da Prefeitura da Serra cai uma hora antes de agendamento de vacina

Site da Prefeitura da Serra para agendamento 35+ não abre Crédito: Reprodução

Atualização A Prefeitura da Serra informou que o problema técnico que tirou o site do ar foi corrigido e que a marcação será reaberta às 18h deste domingo. O texto foi atualizado.

Pouco depois das 15h, a administração do município informou que o problema havia sigo corrigido e que vai reabrir a marcação às 18h deste domingo.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, foi detectado um problema técnico com o rompimento de uma fibra óptica da Vivo, em Laranjeiras, afetando todo o sistema. Os técnicos da empresa já normalizaram o serviço, ainda de acordo com a prefeitura.