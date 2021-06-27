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Covid-19

Site da Prefeitura da Serra cai uma hora antes de agendamento de vacina

Pouco depois das 15h, administração do município informou que marcação será reaberta às 18h deste domingo (27), para o público entre 35 e 39 anos

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2021 às 13:47
Site da Prefeitura da Serra para agendamento 35+ não abre
Site da Prefeitura da Serra para agendamento 35+ não abre Crédito: Reprodução

Atualização

27/06/2021 - 3:18
A Prefeitura da Serra informou que o problema técnico que tirou o site do ar foi corrigido e que a marcação será reaberta às 18h deste domingo. O texto foi atualizado. 
Ao menos uma hora antes da abertura do agendamento de vacinas contra a Covid-19 para o público acima de 35 anos, o site da Prefeitura da Serra saiu do ar. As marcações estavam previstas para serem feitas a partir das 14h deste domingo (27), mas às 13 horas, leitores de A Gazeta já reportavam que a página eletrônica não estava mais disponível, com a mensagem "Não é possível acessar esse site".
Pouco depois das 15h, a administração do município informou que o problema havia sigo corrigido e que vai reabrir a marcação às 18h deste domingo. 
De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, foi detectado um problema técnico com o rompimento de uma fibra óptica da Vivo, em Laranjeiras, afetando todo o sistema. Os técnicos da empresa já normalizaram o serviço, ainda de acordo com a prefeitura. 
A previsão da prefeitura é de que as aplicações das vacinas agendadas neste domingo ocorram na próxima quarta-feira (30). Trata-se de agendamento voltado apenas para o público entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.

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