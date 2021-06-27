Site da Prefeitura da Serra cai uma hora antes de agendamento de vacina

Atualização
27/06/2021 - 3:18
A Prefeitura da Serra informou que o problema técnico que tirou o site do ar foi corrigido e que a marcação será reaberta às 18h deste domingo. O texto foi atualizado.
Ao menos uma hora antes da abertura do agendamento de vacinas contra a Covid-19 para o público acima de 35 anos, o site da Prefeitura da Serra saiu do ar. As marcações estavam previstas para serem feitas a partir das 14h deste domingo (27), mas às 13 horas, leitores de A Gazeta já reportavam que a página eletrônica não estava mais disponível, com a mensagem "Não é possível acessar esse site".
Pouco depois das 15h, a administração do município informou que o problema havia sigo corrigido e que vai reabrir a marcação às 18h deste domingo.
De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, foi detectado um problema técnico com o rompimento de uma fibra óptica da Vivo, em Laranjeiras, afetando todo o sistema. Os técnicos da empresa já normalizaram o serviço, ainda de acordo com a prefeitura.
A previsão da prefeitura é de que as aplicações das vacinas agendadas neste domingo ocorram na próxima quarta-feira (30). Trata-se de agendamento voltado apenas para o público entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.