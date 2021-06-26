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Pandemia

Covid-19: 6,82% dos testes em terminais e Aeroporto do ES deram positivo

Ao todo, foram realizados 513 testes rápidos de Covid-19 nos terminais de Laranjeiras, na Serra, e Jardim América, em Cariacica, além do Aeroporto de Vitória; 35 tiveram resultado positivo

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 22:47

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jun 2021 às 22:47
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes divulgou o balanço dos testes de Covid-19 realizados durante esta sexta-feira (25) nos terminais de Laranjeiras, na Serra, e Jardim América, em Cariaica, além do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória. Ao todo, foram testadas 513 pessoas e 35 delas tiveram resultado positivo para a doença, o equivalente a 6,82%.
O terminal de Laranjeiras teve o maior número de pessoas testadas nesta sexta-feira: 261. Destas, 11 apresentaram resultado positivo para infecção pela doença, ou seja, 4,21%. Já o terminal de Jardim América teve 170 testes realizados e 19 positivados, o que representa 11,17%.
No Aeroporto, foram feitos 82 testes para detectar a presença do coronavírus entre passageiros. Cinco obtiveram resultado positivo, o que significa 6,09% de infectados.
Da coleta de amostra até o diagnóstico são necessários apenas 10 minutos e, quando o resultado é positivo, o protocolo da Saúde é entregar uma máscara, oferecer o transporte e orientar sobre isolamento e demais cuidados para evitar a disseminação do coronavírus e também o agravamento da doença.

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