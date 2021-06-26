Covid-19: 6,82% dos testes em terminais e Aeroporto do ES deram positivo

Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O terminal de Laranjeiras teve o maior número de pessoas testadas nesta sexta-feira: 261. Destas, 11 apresentaram resultado positivo para infecção pela doença, ou seja, 4,21%. Já o terminal de Jardim América teve 170 testes realizados e 19 positivados, o que representa 11,17%.

No Aeroporto, foram feitos 82 testes para detectar a presença do coronavírus entre passageiros. Cinco obtiveram resultado positivo, o que significa 6,09% de infectados.