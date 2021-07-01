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Ao vivo | CBN

Secretário da Saúde atualiza o momento da vacinação contra a Covid no ES

Nésio Fernandes concede entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (1). Acompanhe ao vivo

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:04
O Espírito Santo já acumula 517.985 confirmações da Covid-19 e 11.479 óbitos. Os dados constam na atualização do painel da Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (30). Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, o território capixaba apresenta estabilidade na média móvel de mortes. No caso da vacinação, o Estado é o terceiro que mais aplicou doses, com 14,14% da população imunizada completamente. Até agora, já foram 1.569.626 primeiras doses, 550.056 segundas doses, e 24.599 doses únicas. Para atualizar o enfrentamento da pandemia no Espírito Santo e detalhar os próximos passos da vacinação, o entrevistado é o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Acompanhe

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