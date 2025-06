Solicitação de moradores

MPES pede para Prefeitura de Vitória suspender mudanças no trânsito na Enseada

Promotoria enviou ofício para que a administração municipal paralise intervenções até que sejam apresentados estudos sobre as alterações planejadas na região

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:26

Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá: implantação de mão dupla é uma das queixas dos moradores Crédito: Vitor Jubini

Após manifestações de moradores e comerciantes da Enseada do Suá, insatisfeitos com o projeto da Prefeitura de Vitória que prevê alterações no trânsito da rua Clóvis Machado e da avenida João Batista Parra, vias que dão acesso à Terceira Ponte, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu à administração municipal a suspensão de quaisquer mudanças para a circulação de veículos na região.>

A Promotoria de Justiça Cível de Vitória instaurou notícia de fato sobre as alterações viárias propostas e iniciadas pelo município, após receber uma representação da Associação de Moradores, Empresários, e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES). Ao acionar o MPES no início desta semana, entre outros problemas identificados, a entidade apontou que não houve audiência pública com a comunidade nem foi apresentado estudo de impacto de vizinhança e ambiental relacionados à mudança proposta no trânsito. >

"Nos trâmites do procedimento, o MPES enviou ofício à Prefeitura de Vitória solicitando a suspensão de qualquer alteração viária no bairro Enseada do Suá, até que sejam apresentados os estudos e as justificativas para as mudanças pretendidas, tanto para o Ministério Público quanto para a sociedade, em reunião a ser agendada pela Promotoria de Justiça, prevista para início de julho", pontua a promotoria, em nota.>

Além disso, foi solicitado o encaminhamento dos estudos ao MPES e informações que possam demonstrar se as mudanças mencionadas estão contempladas no plano de mobilidade da cidade.>

No mês passado, após uma assembleia de moradores, a própria associação havia enviado um ofício à prefeitura, pedindo a suspensão imediata das obras. Mas, como a demanda não foi atendida, a entidade recorreu ao Ministério Público. >

Entre outras reivindicações apresentadas no encontro, moradores e donos de escritórios na região pretendiam justamente saber se o município dispõe de um estudo de impacto, sobretudo considerando os novos prédios que vão gerar mais demanda para o trânsito. Além disso, querem duas faixas em vez de três na Clóvis Machado, sentido Terceira Ponte, e só uma no fluxo contrário, para manter o estacionamento na via. O atendimento a esses pontos poderia acabar com o impasse.>

Nota de repúdio

Nesta sexta-feira (13), o presidente da entidade, José Marcio Soares de Barros, assinou uma nota de repúdio à prefeitura devido à condução do caso. >

"A Amei-ES lamenta que, mesmo após diversas tentativas de diálogo e reiteradas manifestações formais, a prefeitura esteja implementando uma alteração sem a devida audiência pública, desconsiderando o projeto anteriormente discutido com esta associação e amplamente divulgado, inclusive, pela própria gestão municipal na imprensa", diz um trecho da nota. >

O projeto em execução, ainda segundo a nota, diverge do que foi solicitado pelas associações de moradores em anos anteriores, fere a transparência administrativa e desrespeita o direito da comunidade de participar ativamente das decisões que impactam diretamente seu cotidiano e sua qualidade de vida.>

No documento, a Amei-ES ressalta que mantém seu compromisso com a mobilidade urbana responsável e com o diálogo democrático e solicita que a Prefeitura de Vitória reconsidere imediatamente a intervenção, adequando o projeto e respeitando os anseios legítimos da população local.>

A Prefeitura de Vitória foi procurada, mas não se manifestou sobre o posicionamento do MPES e da associação até a publicação desta reportagem. >

